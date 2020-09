Zielona 6, czyli najbardziej zielony adres w Łodzi

Remont nieruchomości przy Zielnej 6 w Łodzi rozpoczął się wiosną ubiegłego roku, a zakończy latem 2021 r. W tej unikatowej kamienicy odnaleziono wiele ciekawych elementów architektonicznych, takich jak polichromie, czy złocone sztukaterie. Rekonstruowane są elementy liczące około 100 lat.

Zielona 6 to zabytkowa kamienica czynszowa, wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku, należała do Rozalii i Icka Auerbachów.

- Półmetek prac już dawno za nami, zarówno boczna ściana frontowego budynku, jak i oficyny w podwórku jest już na wykończeniu. W tym najatrakcyjniejszym architektonicznie budynku, gdzie odnalezione zostały sztukaterie i polichromie, wylewane są właśnie stropy, a wszystkie perełki architektury zostały odczyszczone i są aktualnie odnawiane w pracowniach konserwatorskich i stolarskich. W przyszłym roku budynek będzie nie do poznania – mówi Tomasz Piotrowski, prezes ŁSI.

Dlatego spółka już teraz zachęca do oglądania lokali i ich wynajmu. Adres Zielona 6 będzie atrakcyjnym miejscem także ze względu na wygląd podwórka – publicznej, zielonej przestrzeni z miejscem do wypoczynku. W budynku zaprojektowane zostały ekologiczne rozwiązania, takie jak oświetlenie LED, czy biodegradowalne okna, drzwi i podłogi.

- Zielona 6 będzie zielona nie tylko z nazwy. Naszą ideą jest przywracanie zabytków do życia nie tylko poprzez wylanie betonu i wyrównanie ścian. Chcemy, by każdy zabytek, który realizujemy wspierał środowisko – czy to poprzez fotowoltaikę, czy zbiorniki na deszczówkę, czy inne ekologiczne rozwiązania. Chcemy pokazać, że nasze piękne, zabytkowe, ponad 100-letnie kamienice mogą funkcjonować w XXI wieku a pod względem eko – w ogóle nie odstają od nowopowstających biurowców – dodaje Tomasz Piotrowski.

- Adres Zielona 6 będzie bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu. Zaplanowaliśmy aukcję internetową, podczas której potencjalni najemcy będą licytować stawkę czynszu – od ceny wywoławczej. Ale będziemy się kierować nie tylko kryteriami ceny. Istotne dla nas będzie także to, czy przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność w Łodzi, czy zatrudnia niepełnosprawnych, czy osoby z obszaru rewitalizacji. Nasza strategia najmu skierowana jest przede wszystkim do łódzkich przedsiębiorców. - informuje Natalia Cłapak z ŁSI.

Aukcja odbędzie się 21 października. W kamienicy są przestrzenie dla biur, usług i lokali gastronomicznych.