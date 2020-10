Zielona enklawa na warszawskiej Białołęce już na wykończeniu

Trwają prace wykończeniowe przy dwóch kameralnych budynkach Forêt, które mają być zieloną enklawą na warszawskiej Białołęce. Nietypowość inwestycji przejawia się w prywatnym, niewielkim lesie, który powstanie na terenie ogrodzonego osiedla.

Oba 5-piętrowe budynki Forêt już stoją przy ul. Wyspiarskiej i niedługo będą gotowe do zamieszkania. Dobiegają końca prace przy elewacjach, trwa montaż balustrad na balkonach i schodach, a w środku toczą się prace wykończeniowe: kładzenie płytek i montaż drzwi. Teren wokół osiedla jest zagospodarowywany, realizowany jest zewnętrzny parking i sieci. Deweloper powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie przed końcem roku.

Nietypowość Forêt [fr. las] przejawia się w prywatnym, niewielkim lesie, który powstanie na terenie ogrodzonego osiedla. Forêt będzie zatem swojego rodzaju zieloną enklawą na warszawskiej Białołęce. Osiedlowy teren zielony zostanie połączony ze strefą rekreacji i rozrywki, przeznaczoną tylko dla mieszkańców, ze stołem do gry w ping-ponga i miejscem do gry w szachy. – Zielona okolica Kanału Żerańskiego z pewnością przypadnie do gustu osobom lubiącym aktywność na świeżym powietrzu: biegaczom, rowerzystom i miłośnikom sportów wodnych – zapewnia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.