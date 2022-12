Zielona inwestycja w Chorzowie. Dla firmy Atal projektuje katowicka pracownia

Atal opracował koncepcję zielonego osiedla, które planuje przy ulicy Targowej w Chorzowie. Powstanie inwestycji, wraz z szkołą podstawową, jest szansą na rewitalizację terenu po Ośrodku Postępu Technicznego i nadanie mu nowej funkcji. Autorem koncepcji jest katowicki architekt Wojciech Wojciechowski.

Inwestycja zakłada powstanie trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17 proc. działki będącej od 2018 roku we władaniu dewelopera. Oprócz mieszkań znajdą się w nich także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole.

Zaprezentowany plan zakłada również powstanie publicznej szkoły podstawowej, która po wybudowaniu przez i na koszt dewelopera przejdzie na własność samorządu. Aby realizacja tej części inwestycji była możliwa, Atal podpisał porozumienie z prezydentem Chorzowa, który uzyskał mandat radnych do tej czynności w jednogłośnym głosowaniu przedmiotowej uchwały. Według wstępnych założeń, w szkole będzie mogło uczyć się ok. 200 uczniów i uczennic, do dyspozycji których będą sala gimnastyczna i boisko zewnętrzne.

Minimalistyczna architektura

Autorem koncepcji jest katowicki architekt Wojciech Wojciechowski, wraz z zespołem. W projekcie osiedla, utrzymanym w minimalistycznym stylu, dominują jasne barwy elewacji budynków oraz efektowne przeszklenia balkonów i tarasów. Usytuowanie budynków ma zapewnić mieszkaniom możliwie jak najlepsze nasłonecznienie i przewietrzanie.

Priorytetem dla architektów i dewelopera było nadanie zabudowie takich cech, dzięki którym harmonijnie wkomponuje się ona w parkowe otoczenie. Plany zakładają realizację inwestycji na terenie dotychczas zabudowanym i zabetonowanym oraz przywrócenie mu wartości przyrodniczych. Aktualnie na obszarze opracowania projektowego dotyczącego osiedla zieleń stanowi 43 proc. powierzchni.

Koncepcja zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 64 proc. Będzie to możliwe dzięki zaplanowaniu licznych stref zieleni, także w zdegradowanych miejscach, jak np. w miejscu dawnego budynku skateparku, a także posadzeniu łąk kwietnych i innych form przyrodniczych.