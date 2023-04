Zielona Marszałkowska. Kto stworzy na nowo główną ulicę Warszawy?

Zarząd Dróg Miejskich rozpatruje oferty, a Tramwaje Warszawskie wystartowały z przetargiem - idea Zielonej Marszałkowskiej i Nowego Centrum Warszawy powoli się materializuje.

3 kwietnia 2023 r. Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie na nowo Marszałkowskiej między Ogrodem Saskim a Rotundą. Zmiany obejmą tory i jezdnie.

Z kolei 1 kwietnia Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty przetargowe na przebudowę pierwszego odcinka - między ul. Królewską a pl. Bankowym.

Zielona Marszałkowska jest częścią programu Nowe Centrum Warszawy, zakładającego tworzenie zielonych przestrzeni przyjaznych pieszym i rowerzystom.

Stolica prowadzi swój flagowy projekt, jakim jest Nowe Centrum Warszawy. Jego celem jest przekształcenie ścisłego centrum miasta w wygodną, dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. Pierwsze efekty prac stały się widoczne na al. Jana Pawła II, której centralny odcinek po przebudowie w 2020 r. zyskał zupełnie nowy wygląd. Natomiast w 2021 i 2022 r. roku nadano nową estetykę i funkcjonalność rondu Dmowskiego oraz tzw. pl. Pięciu Rogów. Kolejną częścią Nowego Centrum Warszawy jest projekt Zielonej Marszałkowskiej.

Ruchliwość w zieloność

Koncepcja „Zielona Marszałkowska” zakłada więcej zieleni, m.in. w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami a torowiskiem - nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na prawym pasie wyznaczone zostanie parkowanie. Ulica Marszałkowska stanie się znacznie przyjazna. Zmiany usprawnią poruszanie się pieszym i rowerzystom. Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy ulicach Żurawiej i Wilczej, przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Z kolei rowerzyści na odcinku od pl. Konstytucji do ronda Dmowskiego zyskają trasę po obu stronach ulicy, a dalej, aż do pl. Bankowego, po jej zachodniej stronie. Dodatkowo zostaną wskazane lokalizacje ogródków gastronomicznych oraz stref, w których dopuszczone będzie usytuowanie reklam. Chodniki zostaną podzielone na strefy funkcjonalne – z czytelnym głównym ciągiem pieszym i dodatkową strefą przeznaczoną m.in. na ogródki.

Koncepcja „Zielona Marszałkowska” zakłada więcej zieleni, m.in. w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami a torowiskiem - nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów, fot. mat. pras.

Pierwsze zmiany już wdrożono – po zachodniej stronie Marszałkowskiej wzdłuż pl. Defilad powstała droga dla rowerów, wyremontowano chodnik, a na szerokiej jezdni wyznaczono miejsca postojowe. Dodano także nowej zieleni, w postaci 34 drzew (lipy srebrzyste ‘Varsaviensis’) oraz licznych krzewów i bylin. Zmiany przeszedł też sam wlot ul. Marszałkowskiej na pl. Bankowy, gdzie przesunięto, skrócono i osygnalizowano przejście dla pieszych – jedno z najbardziej niebezpiecznych w centrum.

Przetargi, przetargi i jeszcze raz przetargi

Trwa dalsze materializowanie się idei Zielonej Marszałkowskiej. Zarząd Dróg Miejskich na początku kwietnia otworzył oferty w przetargu na przebudowę odcinka między ul. Królewską a pl. Bankowym.

Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę, to będzie miał on za zadanie zmienić zachodnią stronę ul. Marszałkowskiej. Wybuduje drogę dla rowerów, którą od al. „Solidarności” do ul. Elektoralnej poprowadzi między budynkami a parkingiem na pl. Bankowym, a następnie wzdłuż Marszałkowskiej poprowadzi obok chodnika. Sam chodnik wyremontuje, aby piesi nie musieli już poruszać się po wyeksploatowanym i wątpliwym estetycznie asfalcie. Przestrzeń na szerszy chodnik zostanie uzyskana dzięki przeniesieniu parkowania na jeden z pasów szerokiej jezdni. Kierowcy będą zatrzymywać samochody na wyznaczonych miejscach postojowych, zamiast na trotuarze.

Na pl. Bankowym zostanie uporządkowane parkowanie. W centralnej części powstanie tam 55 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. 24 miejsca będą skośne, aby usprawnić zatrzymywanie aut. Z kolei niewielka, bo mieszcząca 3 pojazdy zatoka parkingowa na ul. Elektoralnej, zlokalizowana po południowej stronie pl. Bankowego przy dawnym hotel Saskim, przestanie istnieć. Przestrzeń po niej stanie się częścią chodnika. Znajdujące się nieopodal przejście dla pieszych przez ul. Elektoralną w rejonie ul. Przechodniej zostanie przesunięte bliżej pl. Bankowego.

Za przejściem dla pieszych u zbiegu Marszałkowskiej i Elektoralnej są trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Te miejsca zmienią się ze skośnych na równoległe. Inna będzie geometria wlotu pl. Żelaznej Bramy na przedłużeniu ul. Ptasiej. Ulokowana tam zebra stanie się krótsza i wyniesiona. Obok niej powstanie przejazd rowerowy jako integralna część drogi dla rowerów.

Trwa dalsze materializowanie się idei Zielonej Marszałkowskiej. Zarząd Dróg Miejskich na początku kwietnia otworzył oferty w przetargu na przebudowę odcinka między ul. Królewską a pl. Bankowym, fot. mat. pras.

Przy okazji poprawione zostanie parkowanie na pl. Żelaznej Bramy. Po stronie południowej kierowcy w całości zaparkują na jezdni, a nie – jak to ma miejsce obecnie – częściowo na chodniku. Przed przejściem dla pieszych przy wlocie ul. Przechodniej, po obu stronach jezdni, zabezpieczymy 10-metrową strefę wyłączona z ruchu. Po to, aby piesi wchodzący na pasy byli lepiej widoczni dla kierowców.

Całość zmian dopełni zieleń. Ul. Marszałkowską od ul. Królewskiej do pl. Bankowego ozdobią 63 drzewa (29 platanów klonolistnych, 16 miłorzębów japońskich i 18 wiśni ptasich) oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów, bylin i pnączy. Łączna powierzchnia nowych nasadzeń wyniesie prawie 2600 m kw. – taka ilość wystarczyłaby na zazielenienie warszawskiej "Patelni" trzy razy.

Kolejny przetarg dotyczy Tramwajów Warszawskich. 3 kwietnia ogłosiły, że przyjmują oferty na zaprojektowanie na nowo Marszałkowskiej między Ogrodem Saskim a Rotundą.

Projekt obejmie przebudowę torów i jezdni na odcinku 1 km. Między Królewską a Świętokrzyską ma znaleźć się zielone torowisko z rozchodnikiem, natomiast od Świętokrzyskiej tory tramwajowe będą używane jako awaryjny pas dla karetek pogotowia i innych uprzywilejowanych pojazdów. Dla wygody pasażerów planowane jest poszerzenie i przedłużenie przystanków tramwajowych przy Świętokrzyskiej. Ważnym elementem prac, który zdecyduje o ich trwałości, będzie wymiana odwodnienia i sieci trakcyjnej.

Kluczowym elementem opracowania jest zaprojektowanie przestrzeni pod nasadzenie szpalerów drzew wzdłuż torów tramwajowych. Ma być ich możliwie jak najwięcej, tak aby tworzyły. Wykonawca dokumentacji będzie musiał zaprojektować nową organizację ruchu drogowego. Uwzględni ona przebudowę lewych pasów wzdłuż torów na pasy zieleni z drzewami. Samym wykonaniem prac związanych z zielenią zajmie się Zarząd Dróg Miejskich – tak zostały podzielone obowiązki i odpowiedzialność między stołecznych drogowców i tramwajarzy.

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa będzie miał 422 dni na przygotowanie dokumentacji. Przebudowa tej ulicy będzie możliwa najwcześniej w 2024 roku, gdy dokumentacja będzie gotowa.