Zielona przestrzeń w strefie ścisłej zabudowy śródmiejskiej. Nowa inwestycja we Wrocławiu

Na Przedmieściu Oławskim właśnie rozpoczyna się budowa inwestycji mieszkaniowej HB 1820 z własną przestrzenią zieloną. Rzadko zdarza się, by prywatne ogródki były częścią inwestycji położonej w centrum miasta.

Nazwa inwestycji HB 1820 to skrót od wrocławskiego adresu Haukego-Bosaka 18 i 20. Już na starcie budowy deweloper sprzedał prawie jedną trzecią apartamentów. Tak duże zainteresowanie wynika zarówno z doskonałej lokalizacji oraz architektury, jak i zróżnicowanej struktury i efektowności powierzchni mieszkalnych. Wykonawca i deweloper projektu należą do jednej grupy budowlanej, której model działalności od lat opiera się na ścisłej współpracy. – Czerpiemy korzyści płynące z synergii branż – mówi Tymon Nowosielski, prezes zarządu Eiffage Immobilier Polska. – Realizowane przez nas projekty łączą najlepszą architekturę, nowoczesne budownictwo i francuskie poczucie piękna. Każdy powstaje z poszanowaniem miejsca i jego historii – dodaje.

HB 1820

HB 1820 to jeden 7-piętrowy budynek z reprezentacyjnym lobby z recepcją oraz garażem podziemnym. Znajdzie się w nim 96 mieszkań o różnorodnych układach od 1 do 4 pokoi i wielkości od 26 do 100 mkw. Będą one wyposażone w duże okna, które zapewnią optymalne oświetlenie wnętrz i komfortowe wyciszenie. Dużą zaletą będzie możliwość zamontowania klimatyzacji we wszystkich apartamentach.

W HB 1820 zaprojektowano też 115 miejsc postojowych rozmieszczonych na poziomie podziemnym i na parterze (parking dwupoziomowy). Do każdego mieszkania przypisane jest co najmniej jedno miejsce.

Ponad 30 proc. apartamentów sprzedanych

Wysoki poziom sprzedaży (ok. 30 procent) na starcie inwestycji to przede wszystkim zasługa różnorodnej oferty apartamentów. Popularnością – tradycyjnie – cieszą się komfortowe studia, ale także większe mieszkania. – Wynik sprzedaży to wypadkowa głównie fantastycznej lokalizacji, śródmiejskiego charakteru, zróżnicowania mieszkań oraz wyjątkowej architektury – wymienia Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów Eiffage Immobilier Polska. – Jeżeli inwestycja posiada te cechy, apartamenty sprzedają się błyskawicznie, jeszcze przed startem prac budowlanych – dodaje.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także 3-pokojowe apartamenty narożne z tarasami, zaplanowane na najwyższej kondygnacji. – Ich zdecydowanym atutem są panoramiczne widoki na Stare Miasto i inne części Wrocławia – wyjaśnia Sebastian Bieńkowski. Nie mniejszą popularność zyskują niżej rozmieszczone mieszkania z balkonami i ogródkami, będącymi unikatowym rozwiązaniem w strefie ścisłej zabudowy śródmiejskiej.

– Czas pandemii pokazał nam, jak ważny dla naszej wewnętrznej równowagi jest dostęp do własnego kawałka zielonej przestrzeni. Bez względu na to, czy zagospodarujemy ją na tarasie, balkonie czy w prywatnym ogródku. Apartamenty HB 1820 pozwalają dopasować się do potrzeb i możliwości klientów. – podkreśla.