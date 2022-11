Zielona rewolucja w rękach mieszkańców Katowic. Jak będą wyglądać ekologiczne przystanki?

Od 15 do 30 listopada mieszkańcy Katowic i osoby korzystające z komunikacji miejskiej, mogą decydować o lokalizacji i ostatecznym wyglądzie 22 ekologicznych, zielonych przystanków w mieście.

Ankietowani będą wybierać jedną z trzech lokalizacji w każdej dzielnicy oraz zdecydują o tym, czy elementy wieńczące przystanek mają być zielone i nawiązywać do ekologicznego charakteru projektu czy żółte - zgodne z barwami miasta.

— Każdego roku podejmujemy szereg działań o charakterze proekologicznym, zdając sobie sprawę, że powietrze, którym oddychamy i przestrzeń, w której przebywamy wpływa na nasze zdrowie, bezpieczeństwo i komfort życia. Jednak wspominając o ekologii, nie mam na myśli wyłącznie wieloletnich programów oraz wielomilionowych inwestycji na rzecz poprawy powietrza i środowiska naturalnego. To także działania w naszej bezpośredniej okolicy, które są równie ważne — mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. — Zachęcam katowiczan do wypełnienia ankiety, która jest dla nas narzędziem do zebrania opinii mieszkańców w zakresie lokalizacji i wyglądu zielonych przystanków — dodaje.