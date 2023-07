Zielona Wieś: obok Nadarzyna powstaje ekologiczna inwestycja pełna zieleni

Nieopodal podwarszawskiego Nadarzyna powstanie Zielona Wieś czyli 10 ekologicznych domów z łąką i fotowoltaiką na dachu.

Blisko stąd do rozległych lasów Sękocińskich i Młochowskich i tylko 25 minut samochodem do centrum Warszawy. Miejsce jest enklawą spokoju. Wokół znajdują się piękne rozległe łąki, na których można zobaczyć sarny i zające. Planowana jest tu inwestycja Zielona Wieś składająca się z 10 domów na działkach o powierzchni 1000 mkw.

Na razie zbudowano jeden - pokazowy. Zaprojektowała go duńska firma, wychodząc naprzeciw ekologicznym trendom. Kolejne będą powstawać zgodnie z potrzebami przyszłych mieszkańców, ale i określonymi założeniami, dzięki którym oszczędzą oni nie tylko na rachunkach, ale i zadbają o środowisko.

Zielona Wieś to nowe zrozumienie architektury, która powinna harmonizować z naturą. Nie chcemy, aby domy wyróżniały się z otoczenia, co jest obecnie dominującym trendem, ale żeby wtapiały się w przyrodę i były częścią krajobrazu. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z nowoczesności i innowacji, które łączymy z unikalnym charakterem tego miejsca. W Zielonej Wsi z pewności odnajdą się osoby, które są zainteresowane zrównoważonym stylem życia, szukają wytchnienia od miasta i kontaktu z przyrodą – mówi Elżbieta Wojtczak, inwestorka osiedla.