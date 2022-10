Zielona Wizja Warszawy – czas na konsultacje

Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące Zielonej Wizji Warszawy, która ma przybliżyć stolicę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię do końca października.

REKLAMA

Zielona Wizja Warszawy to dokument, który ma pomóc stolicy w osiągnięciu zakładanych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych i neutralności klimatycznej. Zaproponowane w nim działania i kierunki rozwoju mają stanowić dla miasta mapę drogową na najbliższe lata.

Prace nad Zieloną Wizją Warszawy rozpoczęły się w grudniu 2020 roku. We współpracy z miejskimi jednostkami, środowiskiem naukowym i mieszkańcami przeanalizowano różne obszary funkcjonowania miasta, co pozwoliło wypracować zestaw szytych na miarę działań dla stolicy: krótko-, średnio- i długoterminowych. W sumie zaproponowano 27 inicjatyw w 5 sektorach, obejmujących:

infrastrukturę energetyczną,

budynki,

planowanie przestrzenne i błękitno-zieloną infrastrukturę,

transport,

odpady komunalne.

Wyodrębniono także międzysektorową grupę działań proponowanych do realizacji w perspektywie krótkoterminowej.

Mieszkańcy mają czas do 31 października, aby przekazać ewentualne uwagi do projektu Zielonej Wizji Warszawy.