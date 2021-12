Zielone Expo z prestiżową nagrodą! Międzynarodowi eksperci doceniają Łódź

Projekt EXPO Horticultural w Łodzi zdobył międzynarodową nagrodę European Property Awards 2021 w kategorii Landscape Architecture for Poland. To cenne wyróżnienie przypadło w udziale Miastu Łódź oraz pracowni architektonicznej Chapman Taylor, odpowiedzialnej za wykonanie masterplanu dla Expo.

European Property Awards to jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych profesjonalistom z branży nieruchomości z całego świata. Projekt jest częścią Studium Wykonalności Wystawy Expo Horticultural opracowanego przez firmy PWC i Chapman Taylor dla miasta Łódź.

- EXPO Horticultural miało wprowadzić Łódź na ścieżkę zielonej rewolucji. Miało stworzyć zielone płuco dla centrum miasta, a jednocześnie zszyć i ożywić tereny do niedawna odseparowane od siebie torami kolejowymi, obecnie biegnącymi w tunelu. Chcieliśmy wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, prywatnym biznesem i mieszkańcami tchnąć nowe życie w rejon parków 3 Maja i Baden-Powella. Przygotowaliśmy unikatowy projekt we współpracy z firmami PwC i Champan Taylor. Byliśmy przekonani że to projekt na miarę XXI wieku, podobnie jak pobliskie Monopolis. Projekt terenu EXPO otrzymał w tym roku architektonicznego „Oskara”. Cieszę się że międzynarodowi eksperci docenili nasz pomysł i koncepcję architektów z firmy Chapman Taylor - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi.