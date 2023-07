Zielone i sprzyjające sąsiedzkiej integracji – takie są nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Przyglądamy się przykładom kilku takich inwestycji z różnych miast Polski. Niektóre już są z powodzeniem zrealizowane, realizacja innych jest w toku.

REKLAMA

Współczesne osiedla mieszkaniowe kuszą inwestorów nie tylko atrakcyjną lokalizacją czy metrażem lokali. Deweloperzy coraz większą wagę przywiązują do tego, aby ich inwestycja sprzyjała osiedlowej integracji. Pełne zieleni, zachęcające do spędzania czasu na świeżym powietrzu w gronie sąsiadów atrakcyjne strefy wspólne to jedna z cech charakterystycznych współczesnych inwestycji mieszkaniowych. Nierzadko deweloperzy decydują się na realizację inwestycji na terenach wyjątkowo atrakcyjnych przyrodniczo, w sąsiedztwie istniejących lasów, parków czy jeziora.

Smolna Sopot

Kameralna inwestycja Smolna Sopot zrealizowana przez Invest Komfort stawia na bliskość z przyrodą, innowacyjne rozwiązania architektoniczne i elementy wykończenia zgodne z dalekowschodnią tradycją. Za projekt Smolnej odpowiadają projektanci z KD Kozikowski Design, za część elewacji Potearchitekci, za wnętrza części wspólnych – KUOO i TAMIZO Architects. Aranżacją zieleni zajęło się doświadczone Studio Krajobraz.

Inwestycja Smolna Sopot, fot. mat. pras. Invest Komfort

Ustronna lokalizacja sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się bliskością natury i oddaleniem od epicentrum kurortowego życia – leśne tereny rekreacyjne zaczynają się już na ulicy Smolnej.

Dla spotęgowania efektu synchronizacji z naturą do projektu Smolna Sopot wprowadzono m.in. zielone płaskie dachy. W sercu osiedla znajduje się zielone patio, pełniące funkcję strefy wypoczynkowej. Specjalną część rekreacyjną otrzymały też dzieci. Z kolei teren między budynkami, zgodnie z konceptem 15-minutowego miasta, został wyłączony z ruchu samochodowego – wjazd do garażu podziemnego znajduje się na niższej kondygnacji. W ten sposób przestrzeń osiedla pozostaje oazą spokoju i bezpieczeństwa, służąc rozwojowi lokalnej społeczności.

Central House

W marcu br. projekt mieszkaniowy Central House, realizowany przez Okam na warszawskim Mokotowie, uzyskał pozwolenie na użytkowanie. To największy projekt mieszkaniowy dewelopera obejmujący budowę 479 mieszkań w ramach jednego etapu. Inwestycja spod kreski PRC Architekci została zrealizowana w niewiele ponad 2 lata.

Inwestycja Central House, fot. mat. pras. OKAM

Poza tradycyjną zieloną przestrzenią na parterze, Okam zrealizował taras na dachu, przeznaczony do relaksu, aktywności fizycznej czy spotkań z sąsiadami. To, co jest mocną stroną inwestycji to również lokal mieszkańca, na który składa się m.in. strefa fitness i sauna. Dla rodzin z dziećmi przewidziano zewnętrzny plac zabaw. Na terenie Central House przygotowana została także przestrzeń pod lokale handlowo-usługowe: restaurację czy sklep spożywczy, a także paczkomat.

Integracji mieszkańców i budowaniu więzi społecznych sprzyjać będą: taras na dachu, dziedzińce wewnętrzne oraz w pełni wyposażony lokal mieszkańca z aneksem kuchennym i przestrzenią do organizowania spotkań. Zakończyliśmy inwestycję na czas, zgodnie z planem – podkreśla Marcin Michalec, CEO Okam Capital.

Orawska Vita

Orawska Vita to nowa inwestycja firmy Develia realizowana we Wrocławiu. Architekci z pracowni Dziewoński-Łukaszewicz tak zaprojektowali osiedle, aby wspierało sąsiedzkie interakcje.

Orawska Vita zapewni rozwiązania, mające na celu zacieśnianie dobrosąsiedzkich relacji i umożliwienie odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku. Ruch kołowy będzie odbywał się poza terenem osiedla. Wewnętrzne dziedzińce i przestrzenie wokół budynków zostaną zadrzewione i zakrzewione. Mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas i spotykać się z sąsiadami w cieniu zielonych pergoli.

Inwestycja Orawska Vita, fot. mat. pras. Develia

Deweloper ustawi również ławki z możliwością solarnego ładowania telefonów i specjalne karmniki na książki, zachęcające do lektury na świeżym powietrzu. Rodziny z dziećmi docenią dwa nowoczesne place zabaw, a miłośnicy aktywnego trybu życia – rowerownię, rozbudowaną strefę rekreacyjną oraz zielony szlak pieszo-rowerowy, łączący osiedle z przystankami komunikacji miejskiej. Przed wejściami do wybranych klatek schodowych staną również stacje naprawcze dla rowerów.

Miasto Moje

Miasto Moje to zaprojektowana w kilku etapach, flagowa inwestycja Ronson Development, realizowana na warszawskiej Białołęce. Od wielu kwartałów utrzymuje pozycję najpopularniejszego projektu w portfolio dewelopera.

Miasto Moje jest osiedlem zaprojektowanym z myślą o samowystarczalności, koncepcyjnie zbliżonym do popularnej idei miasta 15-minutowego, gdzie najważniejsze dla mieszkańców miejsca znajdują się w zasięgu krótkiego spaceru.

Inwestycja Miasto Moje, fot. mat. pras. Ronson

W projekcie Miasto Moje dużą rolę odegrało socjologiczne podejście do budownictwa mieszkaniowego i położenie akcentu na społeczną integrację mieszkańców, czego wyrazem jest „Pasaż Wisła” – miejsce aktywności, rekreacji oraz integracji, zaprojektowane dla mieszkańców w każdym wieku – od placów zabaw dla dzieci w różnym wieku po boisko, czy siłownię plenerową.

Wieża Jeżyce

Wieża Jeżyce to powstający w Poznaniu projekt Echo Investment. Przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 od kilku miesięcy trwa rewitalizacja dawnej fabryki Apator-Powogaz.

Deweloper odda do użytku kompleks w formacie samowystarczalnego miasta w mieście, a klucze do gotowych mieszkań z pierwszego etapu będą przekazywane już w tym roku. Inwestycja pozwoli cieszyć się codziennością ponieważ wokół Placu pod Wieżą będzie można mieszkać, pracować, odpoczywać i spędzać czas z rodziną.

Inwestycja Wieża Jeżyce, fot. mat. pras. Echo Investment

Osiedle będzie wyjątkowym miejscem spotkań dla mieszkańców dzielnicy. Otwarta przestrzeń z ogólnodostępnymi strefami rekreacyjnymi, placem zabaw czy parkiem linearnym, który połączy całą przestrzeń. Sercem inwestycji będzie plac pod zrewitalizowaną Wieżą Ciśnień – głównym punktem orientacyjnym na mapie Jeżyc. Będzie to przestrzeń prospołeczna, idealna do swobodnego odpoczynku po pracy, umówienia się ze znajomymi czy zorganizowania wernisażu.

Soho by Yareal

SOHO by Yareal będzie docelowo kompleksem złożonym z kilkunastu budynków. W części z nich będą działały lokale handlowe, usługowe i gastronomiczne na wynajem, dzięki którym kompleks będzie pełnił rolę lokalnego centrum. Założenie urbanistyczne oraz przyjazne środowisku rozwiązania zapewniły tej inwestycji pionierski na polskim rynku zielony certyfikat BREEAM Communities.

Inwestycja SOHO by Yareal, fot. mat. pras. Yareal

Obecnie na warszawskim Kamionku trwa budowa 300-metrowego parku linearnego, który stanie się osią całego kompleksu. Wzdłuż parku linearnego będzie koncentrowała się większość aktywności i życia mieszkańców oraz odwiedzających. Po jego ukończeniu i udostępnieniu jesienią tego roku, zostaną również oddane do użytkowania kolejne budynki mieszkalne z usługami, tworzące wielofunkcyjny kompleks przy ul. Mińskiej. Jeszcze w tym roku do nowych apartamentów i mieszkań Yareal na Kamionku wprowadzi się ok. 300 rodzin, które od samego początku będą mogły korzystać z nowego parku razem z obecnymi mieszkańcami SOHO. Gotowy będzie również duży plac zabaw, w którym znajdzie się nowe wyposażenie i zabawki - takie same jak przed rozpoczęciem budowy – ale wzbogacone o dodatkowe elementy dla dzieci.

Na zachodnim końcu parku powstaje też strefa z tzw. ogrodem społecznym, wyposażonym w kontenery szkółkarskie z kompozytu wyprodukowanego z poddanej recyklingowi odzieży. Mieszkańcy kompleksu będą mogli w nich uprawiać własne warzywa, zioła i kwiaty.

Sady nad Zieloną

Sady nad Zieloną to kameralne osiedle Archicom zlokalizowane na wrocławskim Księżu Wielkim, położone u progu rozległych terenów zielonych i cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000.

Osiedle Sady nad Zieloną zostało starannie zaprojektowane i wpisane w otaczającą je przyrodę. Aby inwestycja stała się spójnym elementem krajobrazu, deweloper zadbał o atrakcyjny projekt zieleni w aranżacji terenu, ze szczególną dbałością o gatunki rodzime będące w symbiozie z okoliczną florą. Wizytówką Sadów nad Zieloną będzie przestrzeń w stylu ogrodowym z łąkami kwietnymi, oczkiem wodnym, a także własnym sadem drzew owocowych i krzewów.

Inwestycja Sady nad Zieloną, fot. mat. pras. Archicom

Budowa drugiego etapu inwestycji, w ramach którego przy ul. Blizanowickiej powstaną dwa 3-kondygnacyjne budynki z parkingami podziemnymi, klubem mieszkańca ze strefą do ćwiczeń oraz pełną infrastrukturą, rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku. Sady nad Zieloną to jedno z najbardziej zielonych osiedli Archicom – zlokalizowane bezpośrednio przy spacerowych groblach, pośród łąk i starodrzewia. Na terenie bezpiecznego, monitorowanego osiedla z kontrolą wjazdu znajdują się: plac zabaw, alejki spacerowe, a także klub mieszkańca wyposażony w strefę do ćwiczeń.

Osiedle Gajowa

W rejonie ulic Gajowej i Ceramicznej w Bydgoszczy trwa jedna z najnowszych realizacji spod kreski Kuryłowicz & Associates. Projekt osiedla wpisany w ambitny, miejski charakter okolicy, ma maksymalnie wykorzystać potencjał atrakcyjnej lokalizacji w sąsiedztwie parku przy Balatonie. Zaprojektowane osiedle będzie oferowało ciekawy i różnorodny wybór mieszkań z bezpośrednim dostępem do jednych z ulubionych terenów rekreacyjnych bydgoszczan.

Inwestycja na Gajowej w Bydgoszczy (inwestor: Budlex), fot. mat. pras. Kuryłowicz&Associates

Zaprojektowane wewnętrzne, zielone dziedzińce służyć będą jako wspólne ogrody, miejsce odpoczynku i spotkań. Bliska lokalizacja terenów zielonych, kortów tenisowych, jeziora Balaton, szkółki żeglarskiej i placów zabaw stworzy wiele możliwości do prowadzenia aktywnego trybu życia wszystkim mieszkańcom.

Realizacja projektu ruszyła w maju 2023 r. Inwestor planuje zakończenie budowy na koniec września 2025 r.

Riverview

Zrealizowana przez Vastint Polska w Gdańsku inwestycja powstała w pracowni APA Wojciechowski Architekci. Projekt architektoniczny stanowi przykład doskonałej współpracy architektów i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Riverview położone jest obok Wyspy Spichrzów z ekspozycją na wyspę Ołowiankę i Polską Filharmonię Bałtycką.

Inwestycja Riverview, fot. mat. pras. Vastint Poland

Pośrodku znajduje się dziedziniec – wypełniona zielenią, półprywatna przestrzeń dla mieszkańców, otwarta w stronę kanału na Stępce. Również od strony kanału zlokalizowane są punkty usługowe, kafejki oraz promenada, tworząca przedłużenie spacerowego ciągu Gdańska, ciągnącego się od Żurawia przez marinę po hotel Podewils. Plan zagospodarowania przestrzeni wykorzystuje jej pełny potencjał. Odzwierciedla pierzejową zabudowę nabrzeży portowych, ale jest otwarty na przepływające tędy życie i daje kontakt z wodą – mówi Szymon Wojciechowski, architekt APA Wojciechowski.

Na ponad jednohektarowym terenie posadzono 84 dorosłe drzewa, 6 tysięcy krzewów i ponad 13 tysięcy kwitnących bylin. Zdecydowana większość nasadzeń zrealizowana jest w systemie „zielonych dachów”. Na terenie ogrodu wybudowano także zbiornik retencyjny, który ograniczy ryzyko zalania w przypadku intensywnych deszczy nawalnych.

NU! Warszawa Wola

Skanska realizuje na warszawskiej Woli budowę osiedla NU! Warszawa Wola spod kreski Kuryłowicz & Associates. Osiedle będzie zieloną enklawą dzielnicy, z łąką kwietną i parkiem.

Częścią osiedla NU! Warszawa Wola będzie starannie zaprojektowany, pełen zieleni teren do rekreacji. W ramach przestrzeni wspólnej inwestycji, Skanska stworzy łąkę kwietną i przestronny skwer, na którym pojawią się budki dla ptaków, domki dla owadów oraz jedna z niewielu ogólnodostępnych w mieście tężni.

Inwestycja NU! Warszawa Wola, fot. mat. pras. Skanska Residential Development

Stacja Wi-Fi oraz ławki na terenie parku pozwolą użytkownikom na łatwy dostęp do Internetu, jak i elektryczności. Przestrzeń wyposażona zostanie również w zewnętrzną siłownię, plac zabaw, a także stoły do gier planszowych.

Osiedle zakłada rewitalizację dużego obszaru dzielnicy. Skanska nie tylko przebuduje fragment ul. Kolejowej, ale także wybuduje nową ulicę, która połączy ją z ul. Szarych Szeregów i usprawni komunikację. Deweloper stworzy też chodniki, ścieżkę rowerową oraz ogólnodostępny park z tężnią solankową. Pierwszy etap osiedla zostanie ukończony w trzecim kwartale 2023 roku.