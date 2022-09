Zielone miejsce nad wodą w parku. W Gdańsku powstaje nowa inwestycja

W Gdańsku, w sąsiedztwie nowopowstającego parku i tuż nad wodą Moderna Holding realizuje osiedle, które charakteryzować będzie niska zabudowa i dużo zieleni.

W gdańskiej dzielnicy Jasień powstaje Osiedle Przyjemne - inwestycja zlokalizowana tuż przy nowopowstającym Parku Południowym, bezpośrednio nad wodą.

Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełni się drzewami, krzewami i trawami. Powstaną tu trzy place rekreacyjne: dla najmłodszych, starszych dzieci oraz dorosłych. Oprócz klasycznych ławek pojawią się leżanki wypoczynkowe, podesty i siedziska dla dzieci.

Za projektem architektonicznym stoi Pomorskie Biuro Projektów GEL.

Zlokalizowane w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, solidnie wykonane z materiałów wysokiej jakości, zaprojektowane do życia w taki sposób, aby mieszkańcy czuli się świetnie. Malownicza lokalizacja z widokiem na wodę, tuż przy zieleni nowopowstającego Parku Południowego, to bez wątpienia przyjemne miejsce do życia. Deweloper Moderna Life, czerpiąc z doświadczenia Moderna Holding na rynku premium, śmiało wkracza na rynek popularny i wprowadza do sprzedaży mieszkania na Osiedlu Przyjemnym, przy ulicy Filsykowskiego w Gdańsku.

Zielone miejsce nad wodą w parku

Lokalizacja inwestycji tuż przy nowopowstającym Parku Południowym zapewni mieszkańcom komfort i zagwarantuje, że tereny zielone w dzielnicy nie zostaną zabudowane. Nowy park zajmie 77 hektarów i będzie drugim co do wielkości obszarem tego typu w mieście (po Parku Reagana).

Niewysoka zabudowa osiedla i dobrze zaaranżowana przestrzeń będzie sprzyjać sąsiedzkim relacjom. Budynki usytuowano w linii z widokiem na wodę oraz biegnącą wokół zbiornika promenadę. O to, by osiedle zieleniło się przez cały rok, zadbają eksperci Moderna Garden. Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełni się drzewami, krzewami i trawami. Powstaną tu trzy place rekreacyjne: dla najmłodszych, starszych dzieci oraz dorosłych. Oprócz klasycznych ławek pojawią się leżanki wypoczynkowe, podesty i siedziska dla dzieci.

Osiedle Przyjemne w Gdańsku, proj. Pomorskie Biuro Projektów GEL, fot. mat. Moderna Holding

Osiedle Przyjemne to zielone miejsce nad wodą przy parku, ale jednocześnie w dobrym skomunikowaniu z miastem. W kilka minut spacerem można dojść do przystanku tramwajowego, skomunikowanego z Moreną i Śródmieściem, a w przyszłości również z Wrzeszczem. W kilkanaście minut dotrzemy natomiast do strefy Park & Ride, a w przyszłości także do stacji PKM. Obwodnica gwarantuje sprawne połączenie z bardziej oddalonymi dzielnicami trójmiejskiej metropolii.

Usytuowanie osiedla zapewnia też dostęp do punktów usługowych i handlowych. W niewielkiej odległości znajdują się m.in. poczta, szkoła, przychodnia lekarska oraz centrum handlowe.

Gdańska dzielnica Jasień ze względu na dynamikę swojego rozwoju, należy teraz do głównych zainteresowań miasta. Rozwija się tu niezbędną komunikację drogową, aby móc zapewnić przepustowość we wszystkich kierunkach. Planowana jest w tym miejscu rozbudowa linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Powstają nowe przestrzenie publiczne, handlowe i usługowe. Dzielnica przyciąga młodych, aktywnych ludzi. Decyzja by, o tym, by tu zamieszkać, to dobra inwestycja na przyszłość, biorąc pod uwagę rosnący potencjał rozwojowy tej dzielnicy.