Zielone osiedla: chwilowa moda czy długotrwała strategia?

Za sprawą kolejnych tzw. zielonych osiedli głośno zrobiło się o zrównoważonym budownictwie w sektorze mieszkaniowym. Czy jesteśmy świadkami chwilowej mody? A może pod tym pojęciem kryją się konkretne metody i długookresowa strategia.

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe buduje się w sposób zrównoważony, czyli korzystny dla mieszkańców i środowiska. W największych miastach Polski powstają zintegrowane z istniejącą przyrodą osiedla, zawierające rozwiązania ekologiczne i well-beingowe. Co jeszcze kryje się pod pojęciem budownictwa zrównoważonego?

Dwa cele główne

Czym więc jest zrównoważone budownictwo? Mówiąc najogólniej, jest to sposób budowania, który znajduje balans pomiędzy dwoma celami. Pierwszym z nich jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb przyszłych mieszkańców. Drugim jest jak najmniejsza ingerencja w zastany stan przyrody, co wiąże się bezpośrednio z budowaniem w sposób przyjazny dla środowiska. Ciężar gatunkowy tych celów jest taki sam, a dążenie do nich przebiega jednocześnie. Cele te pozostają więc w równowadze.

– Zrównoważone budownictwo jest filarem naszej strategii. Chcemy tworzyć przestrzenie, w których ludziom żyje się lepiej. Projektując je, kierujemy się bioróżnorodnością i innowacyjnym podejściem. Wiemy, że zrównoważone budownictwo pomaga w mniejszym stopniu ingerować w lokalny ekosystem – tłumaczy Paweł Kozakiewicz, project manager Bouygues Immobilier Polska.

Ideą zrównoważonego budownictwa jest przynoszenie długookresowych korzyści środowisku oraz żyjącym i przyszłym pokoleniom. Dążenie do osiągnięcia dwuwymiarowego celu uwzględnia się na etapach projektowania, budowania i korzystania z osiedli.

– Aspekty budownictwa zrównoważonego bierzemy pod uwagę już na etapie projektowania, podczas którego korzystamy z najnowszych technologii takich jak BIM, dzięki której jesteśmy w stanie zapewnić przyszłym mieszkańcom interaktywną prezentację spersonalizowanej oferty przy użyciu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości – wyjaśnia Paweł Kozakiewicz. – Zdecydowaliśmy się przejść na model BIM jako jeden z pierwszych deweloperów w naszym kraju – zaznacza. I dodaje, że tam, gdzie tylko można, wdrażane są do projektów rozwiązania z zakresu bioróżnorodności i well-being.

Rozwiązania ekologiczne

Konkretne rozwiązania są bardzo ważnym elementem zrównoważonego budownictwa. Niosą za sobą realne korzyści dla mieszkańców i środowiska. Dzielą się na dwie grupy: ekologiczne i well-being. W grupie rozwiązań ekologicznych znajdują się m.in. panele fotowoltaiczne na dachach, jasne poszycia dachów lub dachy porośnięte roślinnością ekstensywną, ławki solarne, system gromadzenia wody deszczowej, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlenie LED, karmniki i poidełka dla ptaków, zielone patia, nowe drzewa czy roślinność na elewacjach.