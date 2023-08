Zielone patia, ogrody na dachach. Tak inwestycje biurowe zazieleniają miasta

Temat zazieleniania miast i walki z betonozą nie tylko nie cichnie, ale staje się coraz istotniejszy. Swoją cegiełkę do tworzenia zielonych stref w miejskich aglomeracjach dokładają również deweloperzy inwestycji biurowych, tworząc ogólnodostępne ogrody na dachach i zielone dziedzińce pomiędzy budynkami. Oto przykłady takich projektów.

Nowy Rynek w Poznaniu

Od czerwca br. mieszkańcy Poznania i pracownicy biur mogą już korzystać z nowego, otwartego dla wszystkich placu w ramach kompleksu biurowców Nowy Rynek. Wewnętrzny rynek jest wyróżnikiem poznańskiej inwestycji Skanska. Cały kompleks Nowy Rynek od początku projektowany był jako integralna część miasta, nawiązująca do otaczającej ją zabudowy, która oprócz najwyższej jakości biur miała też wnieść wartość dodaną dla okolicznych mieszkańców. Stąd pomysł placu w formie parku, który łączy wszystkie budynki Nowego Rynku.

Kompleks Nowy Rynek w Poznaniu zyskał wewnętrzny plac, fot. www.poznan.pl

Na placu nasadzono 15 sztuk dużych drzew - platanów klonolistnych oraz dębów błotnych, a także nieco mniejsze graby i glediczje. Zieleń została uzupełniona krzewami, pnączami i trawami. W południowo-wschodniej części placu wybudowano fontannę, a w rogach - pergole. Przy jednej z nich stanęły tężnie solankowe.

Zagospodarowanie rynku uzupełniają elementy małej architektury podkreślone ogrodowym oświetleniem, a także urządzenia służące do zabawy najmłodszym użytkownikom. W lampach ukryto budki dla jeżyków. Jak dawniej, ma to być miejsce spotkań, ale w formie odpowiadającej dzisiejszym oczekiwaniom.

Centrum Południe we Wrocławiu

Również w czerwcu spółka biurowa Skanska oddała do dyspozycji mieszkańców Wrocławia zrewitalizowany skwer i przestrzeń rekreacyjną przy skrzyżowaniu ulicy Szczęśliwej i Powstańców Śląskich. Obok biurowca Centrum Południe spod kreski APA Wojciechowski Architekci powstały ogrody deszczowe, uzupełnione roślinnością i małą architekturą. To zwieńczenie konsultacji społecznych i warsztatów, które Skanska realizowała z Fundacją Dom Pokoju. W spotkaniach brali też udział mieszkańcy, rada osiedla, urzędnicy oraz miejscy aktywiści.

Skanska zrewitalizowała skwer we Wrocławiu. Powstały tu ogrody deszczowe. mat. prasowe Skanska

Na placu powstały ogrody deszczowe, które mają pozytywny wpływ na mikroklimat. Oczyszczają i nawilżają one powietrze, a także zwiększają retencję wody. Podczas gwałtownych opadów deszczu, są w stanie wchłonąć jej o 30-40% więcej, niż trawnik. Takie ogrody ograniczają również ilość wód opadowych spływających do kanalizacji.

Przestrzeń została uzupełniona o nasadzenia drzew (czereśnie ptasie i szupiny japońskie), krzewów, bylin i traw, a także małą architekturę. W ramach prac wykonano też między innymi odwodnienie chodników i ścieżek rowerowych, a także skarpy chroniące korzenie drzew.

Forest w Warszawie

Zrealizowany przez HB Reavis Forest to jeden z najbardziej zielonych biurowców w Warszawie. Odpowiedzialni za projekt architektoniczny projektanci z pracowni HRA Architekci inspirowali się naturą oraz trendem znanym jako biophilic design.

Dziedziniec przy biurowcu Forest w Warszawie, fot. mat. prasowe HB Reavis

Na otwartym dla pieszych dziedzińcu i wokoło budynków zasadzono 200 dojrzałych drzew i drugie tyle krzewów. Wyróżnikiem są też zielone tarasy na dachach, gdzie powstały strefy rekreacyjne i miejski ogród z widokiem na panoramę Warszawy.

Tischnera Office w Krakowie

Zrealizowany w Krakowie przez Cavatinę biurowiec Tischnera Office wyróżnia podejście do terenów zielonych. Budynek oferuje ponad 2,6 tys. mkw. urządzonej powierzchni zielonej w postaci tarasów oraz imponującego patio, które jest przestrzenią nie tylko pozwalającą na chwilę relaksu w trakcie pracy, ale także służy jako przestrzeń eventowa dla użytkowników obiektu.

Tischnera Office oferuje ponad 2,6 tys. mkw. urządzonej powierzchni zielonej. fot. mat. Cavatina

Varso Place w Warszawie

W ramach budowy Varso Place ulica Chmielna w Warszawie stała się bardziej zielona. Na chodnikach wyłożonych deskami z drewna naturalnego pojawiło się około 80 dojrzałych drzew o wysokości nawet 10 metrów. Przechodnie znajdą tu cień pod koronami grabów i dębów błotnych. Po drugiej stronie jezdni pojawiły się lipy drobnolistne, a wzdłuż drogi wewnętrznej przy Varso 2 zasadzono szpaler czereśni. Kolejne 10 wysokich drzew pojawiło się przed Varso Tower.

Na piętrze 49 Varso Tower jest bar otoczony szesnastoma drzewami. To najwyżej położony ogród w Warszawie. fot. Aaron Hargreaves / Foster + Partners

Pracownicy budynków HB Reavis mają widok nie tylko na panoramę miasta, ale też bujną zieleń na tarasach, gdzie mogą spędzać czas na świeżym powietrzu w przerwie od pracy. Na piętrze 49 najwyższego budynku w UE znajduje się bar otoczony szesnastoma drzewami. To najwyżej położony ogród w Warszawie.

Za architekturę krajobrazu wokół niższych budynków Varso 1 i Varso 2 odpowiada firma Hadart, natomiast w przypadku Varso Tower za projektem stoi pracownia RS Architektura Krajobrazu.

Business Garden Warszawa

Wielofunkcyjny kompleks zrealizowany przez Vastint tworzy siedem kameralnych budynków biurowych o łącznej powierzchni 90 tys. mkw. Wyróżniającą cechą tego założenia jest architektura autorstwa JSK Architekci oraz otwarty na otaczającą przestrzeń miasta ogród, w którym wśród zieleni usytuowano strefy wypoczynku i pracy.

Business Garden Warszawa z otwartym na przestrzeń miasta ogrodem. fot. mat. Vastint

Face2Face Business Campus w Katowicach

Katowicki kompleks biurowy Face2Face Business Campus zrealizowany przez Echo Investment i oddany do użytku pod koniec 2020 roku może się pochwalić imponującycm zielonym dziedzińcem. Na dziedzińcu znajdują się miejsca do relaksu, pracy na świeżym powietrzu, boisko do koszykówki lub siatkówki, sad wiśniowy oraz miejsce do spożywania posiłków - wszystko w otoczeniu pięknej zieleni.

Zielony dziedziniec katowickiej inwestycji Face2Face. fot. mat. Echo Investment

W liczbach patio pomiędzy budynkami to blisko 4 tys. mkw. zieleni oraz łąk kwietnych. – Projektując przestrzeń pomiędzy biurowcami Face2Face, chcieliśmy nie tylko wprowadzić do niej jak najwięcej roślin i zieleni, ale także sprawić, że będzie ona chętnie użytkowana przez pracowników, gości czy przechodniów – mówi architekt Wojciech Małecki z MAŁECCY biuro projektowe, partnera Grupy 5 Architekci odpowiedzialnego za projekt zagospodarowania terenu oraz wnętrz przestrzeni wspólnych.

West 4 Business Hub we Wrocławiu

West 4 Business Hub to zlokalizowana we Wrocławiu inwestycja realizowana przez Echo Investment. Za projektem stoi Maćków Pracownia Projektowa, która stworzyła projekt otwarty na miasto, z miejscem na lokale usługowe na parterze, publicznym placem, ogólnodostępnymi alejami i zielenią.

Oprócz tego niedawnym wkładem Echo Investement w zielony krajobraz miasta byla współpraca z Fundacją Łąka, w ramach której na blisko 5,5 tys. mkw. terenu przy biurowcu West 4 Business Hub zasiana została największa w mieście łąka kwietna.

Łąka kwietna przy biurowcu West 4 Hub, fot. mat. pras. Echo Investment

Przy ul. Na Ostatnim Groszu zakwitły już barwne dzikie rośliny, które wspierają bioróżnorodność, pomagają schłodzić otoczenie w upalne dni, przeciwdziałają suszom i wyspom ciepła.