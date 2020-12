Zielone patio przy Face2Face będzie gotowe w połowie 2021 roku

Echo Investment zakończyło budowę drugiego etapu katowickiego kompleksu biurowego Face2Face Business Campus spod kreski Grupa 5 Architekci. Teraz przed inwestorem prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Duże zielone wielofunkcyjne patio projektu Małeccy Biuro Projektowe będzie gotowe w połowie 2021 roku.

Budowa Face2Face Business Campus rozpoczęła się w maju 2018 roku. Pierwszy, siedmiokondygnacyjny biurowiec o powierzchni blisko 21 tys. mkw. uzyskał pozwolenie na użytkowanie z początkiem bieżącego roku. 9 grudnia 2020 r. Echo Investment świętowało oddanie drugiego etapu i ukończenie całego kompleksu. Drugi biurowiec oferuje 26 tys. mkw. nowoczesnej, świetnie zaprojektowanej przestrzeni do pracy.

– Rok 2020 w Katowicach rozpoczęliśmy i kończymy pod znakiem Face2Face Business Campus. Kilka miesięcy temu witaliśmy najemców pierwszego biurowca przy ulicy Żelaznej, a dziś z dumą ogłaszamy otwarcie drugiego etapu inwestycji. Pracę w biurowcu rozpoczęło Capgemini. Kolejne firmy przejęły już swoje powierzchnie i prowadzą zaawansowane działania, by wprowadzić się do nowej siedziby z początkiem 2021 roku – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment

– Face2Face Business Campus wyróżnia lokalizacja, wyjątkowa architektura oraz doskonale zaprojektowana, funkcjonalna przestrzeń do pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby pracownicy czuli się w tych przestrzeniach komfortowo i bezpiecznie. Dlatego idąc w ślad za rozwiązaniami stosowanymi w pierwszym etapie, również w drugim budynku wprowadziliśmy program „Piątka dla bezpieczeństwa”, uwzględniający szereg działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników biur – dodaje.

Drugi etap Face2Face Business Campus wznosi się na wysokość piętnastu kondygnacji. Gwarantuje to doskonały widok na Katowice z najwyższych pięter biurowca. Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa 5 Architekci. Budynek już na etapie projektowania uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Zielone patio już w połowie roku

– Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drugiego etapu Face2Face Business Campus to również zakończenie realizacji ponad 46 tys. mkw. powierzchni biurowej jaką dostarczamy na katowicki rynek. W trosce o naszych pracowników wprowadziliśmy podwyższone standardy BHP oraz szereg procedur, które pozwoliły nam bezpiecznie i zgodnie z harmonogramem ukończyć budowę. Przed nami prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Face2Face to projekt wyjątkowy, ponieważ jego częścią jest duże zielone wielofunkcyjne patio ulokowane między budynkami. Efekt tych prac będziemy mogli podziwiać w połowie 2021 roku – mówi Paweł Szarpak, senior project manager w dziale biur Echo Investment.

Patio zostało zaaranżowane we współpracy z katowickim biurem projektowym Małeccy. Zaplanowano tu strefy, które dodadzą energii do kreatywnej pracy lub pozwolą się skupić na szczegółach zadania. Boisko do gry w koszykówkę na świeżym powietrzu, strefa chillout z leżakami i ławkami, łąki kwietne – takie rozwiązania sprawiają, że Face2Face będzie przyjaznym miejscem do pracy, sprzyjającym rozwojowi i generowaniu pomysłów.