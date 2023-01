Zielone plany dla miasta chronią miejską zieleń w Łodzi

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi przygotowała trzy kolejne zielone plany, które mają chronić łódzką przyrodę. Głosowanie nad nimi odbędzie się w najbliższą środę, 11 stycznia br.

Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała kolejne już dokumenty, których rolą jest ochrona łódzkiej przyrody i środowiska.

Na środową sesję trafią projekty kolejnych planów miejscowych, które mają chronić zieleń.

Dzięki temu nie powstanie tam zabudowa.

Trzy zielone dokumenty do przegłosowania

Na najbliższej sesji radni będą głosowali w sprawie trzech kolejnych „zielonych” dokumentów. Pierwszy z nich obejmuje obszar ulic Strykowskiej, Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodziankę, Okólną, Jana i Cecylii, Aksamitną i wschodnią granicę miasta. Jest to ostatni plan ochronny dla szeroko pojętego obszaru Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, który dopełni ochronę przed niekontrolowaną zabudową całego obszaru oraz pracę ostatnich lat.

Drugim projektem planu, który trafi na sesję, jest ten dla terenu tzw. Górki Rogowskiej. Będzie to plan ochronny, mający na celu zachowanie górki w jej naturalnej postaci. To bardzo ważny punkt widokowy, który pozwala na obserwowanie znacznej części Łodzi, jest naturalny i zadrzewiony, dlatego mieszkańcy często wybierają go na spacery.

Trzeci plan obejmuje wschodnią część Nowosolnej i ma za zadanie chronić ten obszar przed agresywną ekspansją terenów przemysłowych, ponieważ intensywnie rozbudowują się tam hale.

Wcześniej tego typu plany miejscowe zostały przyjęte m.in. dla terenów Złotna, Wiskitna, Andrzejowa czy Mileszek.