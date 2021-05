Zielone przebicia łódzkich kwartałów poprowadzą do Manufaktury

Nowe, zielone pasaże z wiśniami, magnoliami, gruszami, tysiącami krzewów i kwiatów poprowadzą do Manufaktury. Pojawią się tam też zdroje wody pitnej i nowe ławki. W kwadracie ulic Ogrodowa, Zachodnia, Legionów i Gdańska powstają międzykwartałowe przebicia.

– Jesteśmy w miejscu, które w wakacje tego roku, będzie zupełnie odmienione, a przede wszystkim pełne zieleni, przyjmie pierwszych gości. Większość zieleni, jaką tu widać, była już wcześniej, ale pojawi się też dużo nowych roślin. Zasadzimy tu wiśnie, grusze drobnowowocowe, graby, magnolie, hortensje i 2 tysiące krzewów i kwiatów. Koło naszego najstarszego kościoła znajdował się skwer, który wcześniej było można oglądać raczej tylko na zdjęciach lotniczych. Teraz będzie można wybrać się tutaj na spacer, przejść skrótem do Manufaktury i Teatru Powszechnego albo odpocząć na ławce czy na przyniesionym kocu. Poza ulicą Ogrodową i Legionów, dojdziemy stąd także na ulicę Gdańską, prosto do nowej biblioteki miejskiej, a także obok żłobka do ul. Zachodniej i przystanków komunikacji miejskiej. W tej chwili na budowie pasaży prowadzone są intensywne prace ziemne oraz działania związane z zagospodarowaniem terenu, w tym układanie nawierzchni, która zostanie wykonana z różnokolorowej kostki granitowej. Wzdłuż alejek pojawi się nowe oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni. Nie zabraknie ławek, stojaków rowerowych oraz zdrojów wody pitnej – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Jak podkreśla prezydent Hanna Zdanowska, tworząc nowe przebicia zadbano również o bezpieczeństwo dzieci tutejszego żłobka. Jego teren został estetycznie ogrodzony, powstaje też wygodna droga dla rodziców.

Nowe zielone pasaże powstające w kwadracie ulic Ogrodowa, Zachodnia, Legionów i Gdańska to również miejsce niespodziewanych odkryć. W maju 2020 roku na terenie budowy natrafiono na stare groby, w których znajdowały się szczątki 13 osób. Była to pozostałość po cmentarzu, który znajdował się przy kościele pw. św. Józefa w XIX wieku. Odnalezione szczątki spoczęły na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

– Tworzymy zupełnie nowe miejsce na mapie Łodzi, czyli porządkujemy przestrzeń miejską oraz otwieramy dotychczas zamknięte tereny. Koszt realizacji tych przebić to blisko 15 mln zł. To jest sedno rewitalizacji – przemiana miejsc dotychczas opuszczonych i przez lata zaniedbanych w miejsca przyjazne i komfortowe. Powstanie tutaj również 18 nowych miejsc parkingowych. Przebicia będą oświetlone i zostały tak zaprojektowane, że mogą na nie wjechać karetki czy wozy straży pożarnej, gdyby zaszła taka potrzeba. To miejsce, to tak naprawdę kolejny ogród w centrum miasta, w pobliżu którego zlokalizowanych jest kilka budynków wyremontowanych w ramach programu Mias100 Kamienic oraz kilka kolejnych remontowanych w ramach programu rewitalizacji obszarowej. Nie jest to łatwa inwestycja, ale wszystkie niespodzianki mamy już za sobą. Pierwszy pasaż przy ulicy Legionów 15 do zbiegu ulic Zachodniej i Ogrodowej zakończyliśmy w 2020 roku. Dwa kolejne pasaże oddamy w wakacje tego roku – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

– Wykonujemy w tej chwili prace związane z układaniem nawierzchni z kostki granitowej, układanej w wachlarze oraz budową ogrodzenia. W pobliżu teatru powstanie plac z płyt granitowych. Wykonaliśmy większość robót instalacyjnych oraz wszystkie roboty podziemne. Zaawansowanie finansowe to 52 proc. – dodaje Igor Kobus, przedstawiciel inżyniera kontraktu.