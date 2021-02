Zielone rozwiązania w projekcie i całkowicie zielona energia zasilająca budowę

Ruszyła budowa czwartego etapu osiedla Jaśminowy Mokotów. Projekt powstał w pracowni architektonicznej BBGK Architekci. Cała inwestycja jest konsekwentnie realizowana zgodnie z wytycznymi środowiskowej certyfikacji Breeam, zastosowane rozwiązania pomogą mieszkańcom w ekologicznych postawach, a sama budowa zasilania będzie wyłącznie zieloną energią.

Piękna architektura, kameralna zabudowa oraz bujna i różnorodna zieleń to cechy, które łączy w sobie osiedle Jaśminowy Mokotów. Właśnie rusza budowa czwartego etapu, zaprojektowanego przez pracownię BBGK Architekci. To 6 dwupiętrowych budynków, a w nich 83 mieszkania o powierzchniach od 25 do 127 m kw. oraz 3 lokale usługowe. Nad jakością wykonania inwestycji czuwa Grupa Skanska – deweloper i generalny wykonawca. Budowa osiedla będzie zasilana wyłącznie „zieloną” energią.

Jaśminowy Mokotów jest wielokrotnie nagradzanym w branżowych konkursach i rankingach, kameralnym osiedlem, z własnym parkiem, położonym w spokojnej i zielonej części Warszawy. Mieszkańcy cenią sobie rejon Skarpy Warszawskiej za sielską atmosferę, bliskość terenów rekreacyjnych i zieleń. Wychodząc na ulicę, mieszkańcy dzielnicy nie wpadają od razu w uliczny hałas, tak charakterystyczny dla centrum Warszawy. Osiedle, to również przykład konsekwentnie realizowanego zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego – budowę zasili energia ze źródeł odnawialnych, a inwestycja powstaje zgodnie z restrykcyjnymi normami międzynarodowej certyfikacji środowiskowej Breeam.

- Budowa czwartego etapu Jaśminowego Mokotowa, podobnie jak w przypadku poprzednich trzech etapów, będzie w całości zasilana energią elektryczną, pochodzącą z odnawialnych źródeł. To niezwykle ważne założenie projektu, dzięki któremu budujemy mieszkania w sposób zrównoważony i ograniczamy negatywny wpływ działalności budowlanej na środowisko. W Skanska ma to dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ od lat konsekwentnie dążymy do realizacji naszego celu korporacyjnego, jakim jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 50% do roku 2030 oraz osiągnięcie w tym zakresie neutralności w 2045 roku – mówi Łukasz Witek, Senior Project Manager w spółce mieszkaniowej Skanska.

Niska zabudowa i bujna roślinność

Budynki, które powstaną w ramach czwartego etapu Jaśminowego Mokotowa, charakteryzują się bardzo przyjemnym w odbiorze, jasnym wykończeniem - podobnie, jak w przypadku wcześniejszych etapów inwestycji. Dzięki niskiej zabudowie i przestrzeni między budynkami, a także bujnej zieleni, o którą zadbali architekci, teren osiedla przypomina sielski ogród. Tym samym inwestycja stanowi niezwykle estetyczną i przyjazną przestrzeń do życia dla osób, które cenią sobie spokój i szukają wytchnienia od zgiełku centrum miasta.

- Jaśminowy Mokotów jest inwestycją przyjazną zarówno dla swoich mieszkańców, jak i dla środowiska – organizacja budowy i certyfikaty środowiskowe sprawiają, że osiedle wyróżnia się nie tylko na tle polskich, ale nawet europejskich standardów. Kolejne kwartały inwestycji harmonizują ze sobą pod względem architektonicznym i urbanistycznym – wzdłuż ulicy pojawią się usługi dla mieszkańców, kontynuowane będą szpalery drzew, a same budynki otoczą krzewy, trawy i byliny, utrzymując charakter zielonego miasta z dobrym do życia mikroklimatem – mówi Agata Drochlińska, architektka prowadząca w pracowni BBGK Architekci.