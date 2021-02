Zielone skwery i place zabaw - nowa infrastruktura na krakowskim osiedlu

W ramach Słonecznego Miasteczka powstaje pełna infrastruktura, z drogami wewnętrznymi, alejkami, zielonymi skwerami i placami zabaw. Dotychczas w dziewięciu zakończonych etapach osiedla powstało 980 mieszkań. Głównym wykonawcą inwestycji Słoneczne Miasteczko jest firma TK BUD.

Develia rozpoczęła budowę 108 mieszkań w ramach XII etapu osiedla Słonecz-ne Miasteczko w dzielnicy Bieżanów-Prokocim w Krakowie. Jednocześnie de-weloper rozpoczął przekazania mieszkań w IX etapie inwestycji.

- Inwestycja Słoneczne Miasteczko jest realizowana przez Develię od 2010 r. i od wie-lu lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa. XII etap osiedla jest dostępny w naszej ofercie od końca listopada, a już blisko 25% mieszkań znalazło swoich nabywców. Zgodnie z harmonogramem, właściciele mieszkań będą mogli odebrać klucze pod koniec 2022 r. W sprzedaży dostępnych jest jeszcze kilka lokali w X etapie i większy wybór mieszkań w XI etapie, które obecnie realizujemy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

W XII etapie inwestycji powstanie 108 mieszkań w układach od 1- do 5-pokojowych o powierzchni od 24 do 87 mkw., w tym mieszkania dwupoziomowe. Budynek będzie posiadał garaż podziemny z miejscami postojowymi i schowkami. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 r.

Słoneczne Miasteczko to osiedle kameralnych trzypiętrowych budynków w spokojnej i zielonej dzielnicy Bieżanów-Prokocim w Krakowie.

Bliskość obwodnicy zapewnia mieszkańcom sprawny dojazd do innych części miasta. Przy osiedlu dostępna jest komunikacja miejska, a w budowie jest szybka kolej aglomeracyjna. W pobliżu inwestycji znajdują się sklepy, punkty usługowe, szkoła oraz przedszkole. W ramach Słonecznego Miasteczka powstaje pełna infrastruktura, z drogami wewnętrznymi, alejkami, zielonymi skwerami i placami zabaw. Dotychczas w dziewięciu zakończonych etapach osiedla powstało 980 mieszkań. Głównym wykonawcą inwestycji Słoneczne Miasteczko jest firma TK BUD.