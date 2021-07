Zielone środowisko pracy według Golden Star Group

Przestronne dziedzińce wypełnione zielenią, maksymalne wykorzystanie światła dziennego, przyjazne środowisku rozwiązania użyte do wykończenia wnętrz oraz dbałość o jakość powietrza w pomieszczeniach, to tylko niektóre z elementów wyróżniających warszawskie kompleksy z portfolio Golden Star Group. Konstruktorska Business Center i Oxygen Park oferują komfortowe i w pełni bezpieczne warunki nie tylko do pracy, ale również do wypoczynku.

REKLAMA

Konstruktorska Business Center to nowoczesny biurowiec klasy A o łącznej powierzchni najmu 49 500 mkw., zlokalizowany w samym sercu biznesowej części Mokotowa. Budynek cechuje wysoka efektywność energetyczna potwierdzona certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”. Konstruktorska Business Center to również cztery niezależne wejścia, dwa wypełnione zielenią wewnętrzne dziedzińce o powierzchni 3 200 mkw. – wyjątkowo lubiane przez pracowników miejsca odpoczynku i spotkań oraz 1050 miejsc parkingowych w garażu podziemnych, rowerownia i szatnie dla cyklistów. W biurowcu zastosowano nowoczesne systemy do zarządzania jakością powietrza

w pomieszczeniach, a dodatkowo obiekt może poszczycić się uchylnymi oknami.

Drugim z warszawskich obiektów należących do Golden Star Group jest Oxygen Park – nowoczesny kompleks biurowy, zlokalizowany bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich w biznesowym obszarze Warszawy. Projekt składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 18 000 m kw. Oxygen Park został zaprojektowany, aby zapewnić jak najlepsze i najbardziej komfortowe środowisko pracy. Całkowicie przeszklona fasada zapewnia maksymalne doświetlenie światłem dziennym, a otwierane okna umożliwiają wentylację pomieszczeń świeżym powietrzem. Układ każdego piętra pozwala na elastyczne rozwiązania biurowe dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających najemców. Do dyspozycji pracowników i gości jest również wypełnione zielenią i elementami małej architektury zielone patio ze strefą relaksu. W kompleksie przygotowano również 162 miejsca parkingowe w garażu podziemnym, stojaki rowerowe oraz szatnie z prysznicami. Zastosowane w projekcie rozwiązania pro-środowiskowe zostały potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”.

– Jednym z naszych kluczowych zadań jest zapewnienie użytkownikom nieruchomości zielonego środowiska pracy, które pozytywnie wpływa na samopoczucie. Zielony, zrównoważony budynek zmniejsza negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, a biuro mieszczące się w takim obiekcie stwarza komfortowe warunki do rozwoju kreatywności pracowników oraz podnosi ich zadowolenie z wykonywanych na co dzień obowiązków. Oba nasze warszawskie kompleksy biurowe – Konstruktorska Business Center i Oxygen Park stanowią doskonałe przykłady obiektów, w których zielone środowisko pracy wysuwa się na pierwszy plan. Dzięki licznym atutom, naturalnej roślinności wypełniającej dziedzińce oraz najwyższej jakości rozwiązaniom technologicznym, są to obiekty które spełnią wszelkie oczekiwania firm poszukujących komfortowych i nowoczesnych przestrzeni – powiedział Gal Peleg, CEO, Golden Star Group.