Zielone tarasy na dachach i dostęp do mariny. Zmienia się nadodrzański krajobraz Szczecina

W Szczecinie trwa budowa kompleksu apartamentowców z zielonymi tarasami na dachach, mariną oraz zapleczem handlowo-usługowym. W 2024 r. gotowe będą etap I i II.

Kompleks apartamentowców z zielonymi tarasami na dachach, mariną oraz zapleczem handlowo-usługowym, to jedna z najbardziej ekscytujących inwestycji, która powstaje na szczecińskich bulwarach. W połowie lutego deweloper rozpoczął budowę pierwszego etapu osiedla, teraz przystąpił do sprzedaży drugiego.

- W drugim etapie budowy powstanie budynek z 237 mieszkaniami o metrażach od 26,64 do 148,41 m kw., 269 miejscami parkingowymi, 100 boksami na rowery i 49 komórkami lokatorskimi oraz lokalami usługowymi. Mieszkania na ostatnich piętrach mają tarasy widokowe, a na poziomie 3 piętra jest zielony dziedziniec z placem zabaw dla dzieci - mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction.

Docelowo deweloper zaplanował w osiedlu „Nad Odrą” około 800 lokali. Będą tu mieszkania dwustronne i narożne, wszystkie będą miały przestronne balkony lub tarasy o powierzchni nawet do 85 m kw., część mieszkań będzie miała ogródki, z niektórych będzie się roztaczał piękny widok na rzekę.

Kompleks apartamentów powstaje na prawo od Mostu Długiego (patrząc w kierunku Prawobrzeża) i będzie sięgać aż do Kanału Zielonego, który oddziela Łasztownię od Kępy Parnickiej. Mieszkańcy osiedla będą mieli dostęp do mariny. To idealna lokalizacja dla miłośników sportów wodnych, będą mogli cumować jachty i łodzie pod własnym budynkiem.

Planowany termin zakończenia budowy obu etapów to II kw. 2024 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest PORR SA.