Zielone tory powstają w Warszawie

Tramwajarze w Warszawie, głównie podczas remontów, zastępują tradycyjną konstrukcję torowisk zielonym dywanem. Tym razem zazielenią się trasy w sercu miasta – Aleje Jerozolimskie i Jana Pawła II.

Już wkrótce długość zielonych torów w stolicy znowu się wydłuży. Łącznie będzie to już 28 km.

Zielone tory w centrum będą pokryte ośmioma gatunkami rozchodnika. Gdy roślina będzie kwitła, torowisko będzie zmieniało kolor.



Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z wykonawcą.

Dotychczas warszawska spółka zazieleniała trasy poza centrum. Dzięki ostatniemu porozumieniu rozchodnikiem pokryte zostaną dwa odcinki sieci tramwajowej Śródmieścia: 570 metrów w Alejach Jerozolimskich między placem Zawiszy a Żelazną oraz 668-metrowy odcinek na Jana Pawła II między rondem ONZ a dworcem Warszawa Centralna. Łączna powierzchnia obydwu torowisk, gdzie tłuczeń zostanie przykryty zieloną powierzchnią, przekracza 4000 mkw.

Rozchodnik zostanie posadzony na podłożu do uprawy roślin, a pod nim znajdzie się warstwa do magazynowania wody. Do rozłożenia rozchodnika trzeba będzie przygotować także tory. Ekipy techniczne zajmą się ich regulacją, oczyszczeniem tłucznia i zabezpieczeniem ich żywicą. Prace zaplanowano w godzinach nocnych, więc nie będą wymagały wstrzymywania ruchu tramwajowego.

Za realizację będzie odpowiadać firma Werde, która na rozłożenie rozchodnika będzie miała 60 dni od podpisania umowy. Wykonawca będzie również dbał o rośliny przez najbliższe 3 lata.

Nowe zielone technologie

Obecnie w mieście jest już 27 km zielonych torów. Wraz z zazielenieniem torów w Alejach Jerozolimskich i na Jana Pawła II ich długość wzrośnie do 28 km. Tramwajarze, głównie podczas remontów, zastępują tradycyjną konstrukcję torowisk zielonym dywanem.

Rozchodnik początkowo eksperymentalnie został posadzony na ul. Obozowej, obecnie – dzięki temu, że nie potrzebuje podlewania – trafia też na inne ulice. Zielone tory w centrum będą pierwszymi, na których zostanie zastosowana nowa technologia – nie będzie konieczna ich pełna przebudowa, co pozwoli również obniżyć koszty zazieleniania stolicy.

Jeszcze więcej zieleni

Inwestycje tramwajowe w Warszawie, które będą prowadzone w ciągu najbliższych dwóch lat, będą miały jeszcze więcej nowych zielonych rozwiązań. Zielone torowiska pojawią się wzdłuż budowanych tras na Kasprzaka, Gagarina i do Wilanowa. Przy nowych torach tramwajarze zaplanowali też posadzenie wysokich, wyrośniętych drzew.

Na trasie do Wilanowa, której budowa trwa od połowy sierpnia, nawet w węższych miejscach, gdzie nie można byłoby myśleć o drzewach, pojawią się specjalnie formowane egzemplarze. Oprócz tego przewidziano posadzenie zwykłych drzew. Nasadzenia pojawią się także na części peronów.

Tramwajarze pracują nad kolejnymi zielonymi inwestycjami. Jedną z nich jest powstająca zajezdnia Annopol. Obiekt w dużym stopniu będzie zasilany z odnawialnych źródeł energii. Będzie również odzyskiwał wodę deszczową.