Zielono i blisko morza. Apartementy wypoczynkowe przyciągają inwestorów mimo pandemii

Mimo pandemii zainteresowanie nadmorskimi nieruchomościami nie spada. Gorzowski Budnex realizuje kilka nadbałtyckich projektów w województwie zachodniopomorskim, w tym Porta Mare Baltica w Kołobrzegu. Inwestycja położona jest ok 750 m od morza i powstaje na terenie o powierzchni przeszło 3 ha - Projekt, na który składa się 16 budynków apartamentowych wszedł do sprzedaży w połowie 2017 roku. Wraz ze wzrostem zainteresowania wprowadzamy do oferty kolejne budynki. W czasach pandemii popyt na własne miejsce do wypoczynku jest ogromny. – mówi Dorota Zentkowska z biura sprzedaży Budnex w Kołobrzegu.

- Zaledwie w 30 dni od wprowadzenia do sprzedaży kolejnego etapu inwestycji, dwie trzecie z 63 lokali zostało sprzedanych lub zarezerwowanych. Klucze do nich przekażemy nabywcom jeszcze tego lata – dodaje. W kolejnych trzech budynkach Porta Mare Baltica znajdziemy apartamenty o powierzchni od 33 do 69 mkw. Wśród nich będą lokale 2, 3 oraz 4 pokojowe. Warto dodać, że do każdego mieszkania przynależy przynajmniej jeden balkon, a największe lokale posiadają ich aż dwa - w tym jeden narożny.

Projekt Budnex położony jest w spokojnej części Kołobrzegu, pomiędzy dobrze znaną uzdrowiskową dzielnicą miasta, a podlegającym ochronie Ekoparkiem Wschodnim, który tworzy sieć malowniczych ścieżek nieopodal nadmorskiego brzegu. Co ważne na teren samej inwestycji deweloper systematycznie wprowadza nowe nasadzenia. Zielenią obsadzony jest już teren wokół budynków oddanych w pierwszym etapie inwestycji. Powstała już również siłownia na świeżym powietrzu i plac zabaw, a na wiosnę prowadzone będą kolejne nasadzenia przy oddanych do użytku budynkach. Warto zaznaczyć, że inwestor na obszarze całego kompleksu przewidział dużą liczbę miejsc parkingowych, a prowadząca do inwestycji ul. Wschodnia jest obecnie w przebudowie.

Zainteresowanych Porta Mare Baltica zaciekawi z pewnością fakt, że w sąsiedztwie osiedla władze miejskie w planach mają realizację Aquaparku. Docelowo w tej lokalizacji deweloper zapowiada postawienie jeszcze tylko 6 budynków, w których znajdzie się łącznie ok 100 apartamentów.