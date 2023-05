Zielony aparthotel od Roberta Koniecznego na terenie Klubu Sportowego Posnania. Na jakim etapie jest projekt?

Budynek wyrastający z ziemi - takie można odnieść wrażenie patrząc na wizualizacje inwestycji Green Hills, która ma powstać na terenie Klubu Sportowego Posnania. Na jakim etapie jest wspólny projekt Piotra Voelkela i pracowni KWK Promes?

W 2020 r. Robert Konieczny z pracowni KWK Promes poinformował, że zwyciężył w konkursie na projekt architektoniczny aparthotelu, który miałby powstać na terenie Klubu Sportowego Posnania. Następnie okazało się, że od strony inwestorskiej realizację prowadzi znany z Grupy VOX i Uniwersytetu SWPS Piotr Voelkel i Zuzanna Stern, która na co dzień związana jest m.in. z działającym na terenie Posnanii ośrodkiem rekreacji i rozrywki Laba.Land oraz z fundacją prowadzącą prywatną szkołę O!mega.

Inwestycja ma powstać na działkach o łącznej powierzchni ok. 10 tys. mkw., które sąpołożone przy pętli tramwajowej Wilczak, od strony ul. Słowiańskiej.

Projekt zakłada powstanie dwóch równoległych do siebie brył. W jednej z nich powstałby wcześniej wspomniany aparthotel, zaś w drugiej - zespół usługowy o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Uwagę przykuwa podnóże budynku, które niejako wpływa w grunt i stapia się z zielenią. Stapia, gdyż cały obiekt obrośnięty jest roślinnością.

- Wyzwania projektowe ogromne. Zmiany klimatu to jeden z najważniejszych problemów, z jakimi współcześni architekci muszą się mierzyć. Chcieliśmy, by nasze budynki przyczyniały się do nich w jak najmniejszym stopniu i tworzyły przyjazną przestrzeń miejską - tak pisali na profilu FB architekci z KWK Promes.