Zielony beton i zielone rozwiązania. Pierwsze budynki wrocławskiego Centrum Południe już gotowe

Budowa pierwszego etapu wrocławskiego kompleksu Centrum Południe właśnie dobiegła końca. Biurowce otrzymały pozwolenie na użytkowanie. Centrum Południe jest pierwszą inwestycją w stolicy Dolnego Śląska, w ramach której zastosowany zostanie tzw. zielony beton. To również pierwszy biurowiec we Wrocławiu, który otrzyma prestiżowy certyfikat WELL. Nową inwestycję Skanska zaprojektowali architekci z APA Wojciechowski.

REKLAMA

Pierwszy etap Centrum Południe, który właśnie został oddany do użytku, to dwa budynki oferujące 27 600 mkw. zrównoważonej i nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowo-usługowej.

– Centrum Południe to nasza największa inwestycja we Wrocławiu z docelową powierzchnią 85 000 mkw. w 5 budynkach. Pierwszy etap złożony z 2 budynków został zrealizowany zgodnie z zakładanym harmonogramem i to pomimo utrudnień związanych Covid-19. W Centrum Południe stworzyliśmy innowacyjne i atrakcyjne przestrzenie nie tylko biurowe i handlowe, ale też wokół budynku, które w pełni odpowiadają na potrzeby najemców. Takie podejście do projektu przekłada się na wysokie zainteresowanie naszą inwestycją ze strony zarówno najemców, jak i funduszy inwestycyjnych – mówi Marek Stasieńko, regionalny dyrektor ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska.

Pierwszy zielony beton we Wrocławiu…

Centrum Południe będzie pierwszą wrocławską inwestycją, w ramach której powstanie chodnik zbudowany z zielonego betonu. Skanska wspólnie z partnerami projektu: Górażdże Cement, Instytutem Geofizyki PAN, Politechniką Warszawską z powodzeniem przetestowała i zastosowała go w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku. Dzięki promieniom słonecznym, na jego powierzchni dochodzi do redukcji niebezpiecznych dla zdrowia człowieka cząstek pochodzących z powietrza zanieczyszczonego smogiem – NOx. Rozkładane na neutralne związki azotu, wraz z wodą deszczową odprowadzane są do gleby. Antysmogowy chodnik, realizowany przy pierwszym etapie projektu będzie miał w sumie 1380 mkw. To przyjazne środowisku rozwiązanie będzie kontynuowane w trakcie ukańczania kolejnych etapów. W ciągu roku zneutralizuje zanieczyszczenia wytworzone przez samochód z silnikiem diesla, który w tym samym czasie przejechał ponad 26 000 km.

Rozwiązania zastosowane w biurowcu pozwolą na ograniczenie zużycia wody, które będzie mniejsze o ponad połowę, zaś zużycie energii – o jedną trzecią. Dzięki projektowaniu budynków zgodnie z najwyższymi standardami i w oparciu o wytyczne certyfikatów środowiskowych, Centrum Południe zapewnia testowane, zawsze czyste powietrze, a także komfort termiczny i akustyczny potwierdzony pomiarami.

– W Skanska przywiązujemy dużą wagę do kwestii ochrony środowiska. Właśnie dlatego zobowiązaliśmy się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 50 proc. w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Wykorzystanie zielonego betonu i innych przyjaznych środowisku rozwiązań wpisuje się w te założenia – mówi Anna Życińska-Wójcik, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska. – W Centrum Południe znajdą się też technologie pozwalające m.in. na ponowne wykorzystanie wody szarej i deszczowej. Dodatkowo, w trosce o zapewnienie najlepszego komfortu pracy, bryła budynku została zaprojektowana tak, aby 95 proc. powierzchni było doświetlone światłem dziennym, a jego fasada mniej się nagrzewa – dodaje Anna Życińska-Wójcik.