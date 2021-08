Zielony dziedziniec katowickiej inwestycji Face2Face. Robi wrażenie!

Katowicki kompleks biurowy Face2Face Business Campus jest już w całości gotowy. Echo Investment zakończyło prace aranżacyjne zielonego dziedzińca znajdującego się pomiędzy budynkami. Wyjątkowe patio już spełnia swoją docelową funkcję, a najemcy mogą w pełni korzystać z jego atutów.

Face2Face Business Campus został zaprojektowany jako miejsce, gdzie praca zyskuje dodatkową, inspirującą przestrzeń do poszukiwań i podejmowania nowych wyzwań, miejsce spotkań, wymiany pomysłów i współdziałania. Budowa pierwszego etapu kompleksu biurowego rozpoczęła się w maju 2018 roku, a zakończenie budowy i oddanie do użytku obu biurowców miało miejsce pod koniec 2020 roku. Od teraz gotowy jest także zagospodarowany, atrakcyjny teren zewnętrzny, który jest niewątpliwym wyróżnikiem dla tego projektu. Na dziedzińcu znajdują się miejsca do relaksu, pracy na świeżym powietrzu, boisko do koszykówki lub siatkówki, sad wiśniowy oraz miejsce do spożywania posiłków - wszystko w otoczeniu pięknej zieleni.

- Naszym założeniem było stworzenie projektu nieszablonowego, inspirującego i dającego wiele możliwości jego użytkownikom. Przyłożyliśmy ogromną wagę do przygotowania terenów zewnętrznych projektu. Zaprojektowaliśmy patio spełniające szereg funkcji: od relaksu na leżakach i hamakach, przez pracę na świeżym powietrzu, po aktywność fizyczną – mówi Łukasz Jończyk, design manager w dziale biur Echo Investment.

- Łąki kwietne, sad wiśniowy i zielone pagórki powstały z myślą o pracownikach naszych najemców. Pozwalają one odetchnąć podczas przerwy w miłym i inspirującym otoczeniu, które na pewno pomoże naładować baterie w ciągu dnia pracy. Nasi najemcy mogą z tych różnorodnych stref korzystać również poza godzinami pracy, np. umawiając się na wspólne mecze koszykówki czy siatkówki, albo na popołudniowe spotkania integracyjne – mówi Wojciech Mazur, leasing manager w dziale biur Echo Investment.

Patio pomiędzy budynkami to blisko 4 tys. mkw. zieleni oraz łąk kwietnych.

- Projektując przestrzeń pomiędzy biurowcami Face2Face, chcieliśmy nie tylko wprowadzić do niej jak najwięcej roślin i zieleni, ale także sprawić, że będzie ona chętnie użytkowana przez pracowników, gości czy przechodniów. Wyobrażaliśmy sobie, że powinno to być naturalne przedłużenie przestrzeni biurowej, jaką firmy zajmują w budynkach, która będzie służyć nie tylko do odpoczynku, ale także do pracy, mniej formalnych spotkań, działań kreatywnych czy integracji zespołu. Dzisiaj jesteśmy przekonani, że to miejsce zostanie docenione przez pracowników najemców Face2Face – mówi architekt Wojciech Małecki z MAŁECCY biuro projektowe, partnera Grupy 5 Architekci odpowiedzialnego za projekt zagospodarowania terenu oraz wnętrz przestrzeni wspólnych.