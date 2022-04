"Zielony" plac Sejmu Śląskiego w Katowicach coraz bliżej

Zakład Zieleni Miejskiej stawia kolejny krok w kierunku zmiany placu Sejmu Śląskiego w oazę zieleni. Katowicki ZZM ogłosił właśnie przetarg na projekt przebudowy jednego z najważniejszych placów w Katowicach.

Zależy mi na tym, aby plac Sejmu Śląskiego przestał być wielkim parkingiem i zamienił się w zieloną oazę w centrum Katowic - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Ogłoszony właśnie przetarg dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

– Jesteśmy jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, a tereny zielone to blisko połowa powierzchni Katowic. Oczywiście nie oznacza to, że zieleni w przestrzeni miejskiej nie może być jeszcze więcej. Dlatego też, we wrześniu ubiegłego roku zaproponowałem zazielenienie dwóch bardzo charakterystycznych miejsc w Katowicach – placu Sejmu Śląskiego i alei Korfantego w ścisłym Śródmieściu – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Liczę, że zmiany w tych miejscach pozytywnie wpłyną na wizerunek centrum miasta. Zależy mi na tym, aby plac Sejmu Śląskiego przestał być wielkim parkingiem i zamienił się w zieloną oazę w centrum Katowic. Dziś parkuje w tym miejscu ponad 150 samochodów, a po zmianach w ich miejsce pojawi się ok. 40 drzew, trawniki, a także fontanny i zbiorniki na deszczówkę – dodaje prezydent.

Plac Sejmu Śląskiego „na zielono" – zamiast aut będą drzewa

Przedmiotem ogłoszonego przetargu jest „opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach". Zaplanowana przemiana placu zakłada wiele różnych działań, dlatego wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżową dokumentację projektową, która pozwoli na przystąpienie do robót. Przetarg na ten etap inwestycji zakończy się 22 kwietnia br., a wybrana w nim firma będzie miała 30 tygodni realizację umowy.

W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną miejsca parkingowe wokół pomnika Wojciecha Korfantego. W ich miejsce zostanie posadzonych od 35 do 40 dorodnych drzew. Dodatkowo powstanie zielona przestrzeń w postaci roślin okrywowych – bylin i krzewów. Jedynym niezazielenionym miejscem będzie niewielki plac defilad znajdujący się przed pomnikiem Wojciecha Korfantego od strony Urzędu Wojewódzkiego, gdyż w tym miejscu odbywają się uroczystości państwowe.

– Zmiana charakteru placu, przysłuży się także ekologicznemu zarządzaniu wodami opadowymi. Stanie się tak na skutek budowy niecki pomiędzy pomnikiem a ul. Jagiellońską. Będzie tam zbierała się woda deszczowa z dużych i nawalnych opadów. Zgromadzona w ten sposób deszczówka będzie stopniowo rozsączona bezpośrednio do gruntu, a nie do systemu kanalizacji miejskiej – wyjaśnia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach i dodaje, że w samej niecce mają się pojawić rośliny odporne na okresowe zalewanie.

Na odnowionym placu pojawią się oczywiście meble miejskie, które pozwolą w pełni cieszyć się z nowej, dostępnej przestrzeni publicznej. Będą to ławki, leżaki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Plac zostanie doświetlony nowymi lampami parkowymi, a posadzone drzewa otrzymają oddolną i boczną iluminację. Co ważne przebudowa zakłada także odnowienie terenu wokół przystanku autobusowego na ul. Jagiellońskiej w tym budowę dwóch niewielkich fontann po obu stronach placu.

Na opisaną przebudowę placu Sejmu Śląskiego miasto Katowice przewiduje budżet w wysokości 4 mln złotych.

Drzewa na alei Korfantego

Proces zapowiadanego zazieleniania alei Korfantego dobiega powoli końca. Przejeżdżający w tamtej okolicy mieszkańcy mogli ostatnio zauważyć gotowe wykopy po wschodniej stronie alei. To znak, że już niebawem proces przemiany tej ważnej arterii zakończy się i drugi szpaler klonów dołączy do tego nasadzonego jesienią ubiegłego roku. Drzewa już dojechały do siedziby ZZM, ale aby znalazły się na swoich miejscach trzeba zaczekać na lepszą pogodę. Gdy temperatury na stałe wzrosną powyżej zera klony zostaną posadzone w ciągu maksymalnie 4 dni. Efekty powinny być widoczne jeszcze podczas tegorocznej wiosny.