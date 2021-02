Zielony projekt biblioteki i przedszkola w Józefowie. Miasto roztrzygnęło konkurs

Józefów, graniczące z Warszawą miasto w powiecie otwockim wyłoniło właśnie zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby biblioteki i przedszkola. I miejsce zdobyła warszawska pracownia architektoniczna Regio. Projekt zakłada powstanie budynku, którego bryły umożliwiają pasywne zyski ciepła i zminimalizowanie strat energetycznych, a wśród proponowanych materiałów znalazły się pochodzące z recyklingu oraz takie, przy których produkcji ogranicza się powstawanie odpadów.

W południowo - wschodniej części miasta, na działce o powierzchni 1,75 ha planowana jest budowa kompleksu przedszkola i biblioteki miejskiej. Przed zleceniem wykonania projektu oraz przetargiem na budowę obiektu miasto zorganizowało konkurs na koncepcję architektoniczną. – Takie rozwiązanie dało nam możliwość skupienia się na stronie wizualnej projektu, a nie kosztach jej realizacji. Projektanci mogli zaś dać upust inwencji twórczej – tłumaczy burmistrz Józefowa Marek Banaszek.

Konkurs odbywał się pod patronatem Oddziału Warszawskiego SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich). Sąd Konkursowy obradował w pięcioosobowym składzie: przewodnicząca Agnieszka Kalinowska-Sołtys – architekt, wiceprezes ZG SARP, Bogdan Kulczyński – architekt odpowiedzialny m.in. za projekty Centrum Olimpijskiego i modernizacji Fabryki Trzciny, wiceburmistrz Józefowa Piotr Gąszcz oraz pracownicy Urzędu Miasta z pionów inwestycji i zagospodarowania przestrzennego.

Sąd konkursowy miał do ocenienia 31 prac. - Ponad połowa odznaczała się wysokim poziomem kreatywności, innowacyjności, znajomości terenu i uwarunkowań lokalnych co przełożyło się na trudny wybór jaki stanął przed jury tego konkursu. Po 5 spotkaniach jury i wielu dyskusjach udało się wyłonić 8 prac, które były ponownie analizowane nie tylko pod względem estetycznym, funkcjonalnym i kosztowym ale również pod względem przeprowadzenia procesu budowy, analizy cyklu życia budynku i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Co do wyboru trzech najlepszych z nich jury było jednomyślne – mówi przewodnicząca sądu konkursowego Agnieszka Kalinowska-Sołtys. Architekt, która zasiadała w jury wielu podobnych konkursów dodaje, że w tym przypadku dla projektantów dużym wyzwaniem była lokalizacja planowanej inwestycji. Józefów charakteryzuje się niską, kameralną zabudową jednorodzinną i dużym zadrzewieniem, w którym dominują sosny. Taka jest również działka, na której ma stanąć przedszkole i biblioteka.

I miejsce zajął projekt pracowni Regio sp z o.o. z Warszawy.

Zakres koncepcji obejmował bibliotekę, przedszkole i zagospodarowaniem terenu. Projektanci mogli połączyć obie funkcje w jednym budynku lub zaprojektować jako osobne obiekty. Firma Regio wybrała tę drugą opcję.

Architekci zaproponowali parterowy budynek przedszkola i piętrowy budynek biblioteki. Ten drugi, zgodnie z założeniami konkursu, ma w rzeczywistości łączyć w sobie cechy edukacyjno - kulturowe, z przestrzenią do pracy twórczej, spotkań towarzyskich (kawiarnia) i cooworkingu. W parku otaczającym obiekt projektant przewidział kilka stref: zabaw, edukacyjnej oraz sensorycznej. Projekt, oprócz miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów, przewiduje również stację ładowania samochodów elektrycznych.

Budynki zostały zaprojektowane z dużą troską o środowisko. Zarówno przedszkole jak i biblioteka mają zielone dachy, a powierzchnia biologicznie czynna obiektu wynosi aż 82%. Bryły umożliwiają pasywne zyski ciepła i zminimalizowanie strat energetycznych, a wśród proponowanych materiałów znalazły się pochodzące z recyklingu oraz takie, przy których produkcji ogranicza się powstawanie odpadów. W otoczeniu zaproponowano zastosowanie gatunków rodzimych, dostosowanych do siedliska, w szczególności roślin wykazujących pożytek dla drobnych ssaków, ptaków oraz zapylaczy.