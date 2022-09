Zielony projekt we Wrocławiu. Powstaną Ogrody Szczytnickie

Wrocław chce powiększyć obszar wokół parku Szczytnickiego. "Marzy nam się, aby powstały tu Ogrody Szczytnickie" - zapowiada Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Za projektem stoi pracownia 3XA.

"Chcemy powiększyć dostępny dla mieszkańców obszar wokół parku Szczytnickiego. Marzy nam się, aby powstały tu Ogrody Szczytnickie. Chodzi o teren przy zachodniej części osiedla Sępolno, pomiędzy ulicami: 8 Maja, Dembowskiego, Mickiewicza i Kopernika przytulony jest do parku Szczytnickiego. Kiedyś były tu ogrody i szkółki, m.in. gospoda. Inwestycję musimy planować etapami. Będzie to kosztowne zadanie" - zapowiada Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia na oficjalnym funpage'u.



Wrocław chce zachować dawny charakter tego miejsca. W miarę możliwości mają być stosowane naturalne materiały. " Ingerencja w to, co istnieje, będzie ograniczona do minimum. Założeniem projektu jest, by w jak największym stopniu zachować istniejący drzewostan i do niego dostosować planowane zagospodarowanie" - informuje Jacek Sutryk.

Jeszcze więcej zieleni

W projekcie 3XA planowane są nowe nasadzenia w liczbie ok. 600 drzew. Zachodnia część terenu zostanie uporządkowana. Będą tam alejki spacerowe, strefy leśne i łąkowe. "W centrum wschodniej części przewidziano funkcje związane z aktywnością społeczną wraz z zadrzewionym placem mogącym służyć organizacji lokalnych wydarzeń. Zostaną odtworzone szklarnie i powstanie plac zabaw. W miejscu dawnego stadionu, na którym była bieżnia lekkoatletyczna i boisko piłkarskie, przewidziano część sportową z zapleczem oraz parking" - podaje Sutryk.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje społeczne dot. projektu Ogrodów Szczytnickich. Konsultacje potrwają do 27 września.