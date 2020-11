Zielony Sopot. W Parku Północnym posadzono egzotyczne sekwoje

W Sopocie trwa bardzo pracowity czas nowych nasadzeń. Dziś w Parku Północnym posadzono sześć egzotycznych sekwoi.

Co ciekawe, drzewa zostały wychodowane z nasion, co jest niezwykłe przy tak trudnych w hodowli roślinach. W trójmieście, mamy tylko kilka pojedynczych okazów metasekwoi m.in. w parku Oliwskim oraz na Zamkowej Górze w Sopocie. Implementowane okazy są smuklejsze niż rośliny żyjące w naturalnych warunkach Kalifornii czy Oregonu. Sekwoje to gatunek drzewa iglastego z rodziny cyprysowatych. Drzewa tego gatunku osiągają ogromne rozmiary i dożywają do około 2 tysięcy lat. Są to najwyższe obecnie żyjące drzewa. W Polsce prawdziwa sekwoja rośnie w okolicach Szczecina, jest niezwykle imponująca.

Hodowla z nasion tych wyjątkowych drzew jest bardzo trudna i wymaga ogromnej cierpliwości. Już samo to, że rośliny zaczęły kiełkować jest sukcesem, a to, że zawiązały się w drzewa jest sukcesem niebywałym.

– Sadzonki, to rośliny 3-letnie oraz roczne. Dorosłe drzewa, za około sto lat, będą miały kilkadziesiąt metrów wysokości i ważyć będą blisko 100 ton. Te imponujące i piękne drzewa będą widoczne z Helu – mówi prof. Michał Woźniak, darczyńca. – Rośliny zostały wyhodowane z maleńkich nasion, zakupionych w Kalifornii. Podczas zaplanowanej kolejnej mojej wizyty w Stanach, chciałbym dokupić nasion. Z nich wyhoduje następne drzewa, by powiększyć w przyszłości sopocką kolekcję – dodaje prof. Woźniak.

Drzewa te są bardzo wytrzymałe np. na ogień. Ich specyficzna budowa tzw. ponton wodny pozwala przetrwać największe pożary. Pod wpływem ognia i ciepła ich szyszki otwierają się i wysiewają nasiona.

Dla sadzonek szukano odpowiedniego miejsca – wilgotnego, które nie jest wystawione na zbyt dużą ekspozycję słońca.

– Wokół jest sporo drzew, różnych gatunków, które będą stanowiły otulinę od wiatru dla tych pięknych, ale i delikatnych na etapie wzrostu, drzew – wyjaśnia Magdalena Czeczatka-Leszczyńska, z biura konserwatora Zabytków w Sopocie, odpowiedzialna za zieleń miejską. – Rośny są okopcowane, przysypane drzewnymi zrębkami, by jak najlepiej zniosły zbliżającą się zimę. Dla pewności, że żadne dzikie zwierzę nie uszkodzi roślin, zostały one osłonięte – dodaje Magdalena Czeczatka.

W Sopocie trwa bardzo pracowity czas nowych nasadzeń. Prócz wspomnianych sekwoi, służby miejskie sadzą drzewa i krzewy w następujących punktach kurortu:

1. Na ulicy Kolberga zostanie posadzonych 40 drzew – będą to zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu – wierzby.

2. Na ul. Armii Krajowej – lewa strona – pomiędzy ulicami: Andersa i Kochanowskiego – 10 lip i 8 kasztanowców;

3. Ulica Łokietka 14 leszczyn tureckich i 50 grabów

4. Ulica Marynarzy/ Kościuszki – 6 lip i 5 gruszy drobnoowocowych

5. Ulica Książąt Pomorskich – 3 lipy i 2 jarzęby

6. Nowe rabaty powstaną przy ulicy Grunwaldzkiej – od skrzyżowania z ul. Na wydmach do 3go Maja – posadzone będą róże w odmianach i trawy ozdobne

7. W rejonie stawu przy ulicy Obodrzyców posadzone będą krzewy na skarpach – róże berberysy, śnieguliczka koralowa

8. Ponadto posadzonych zostanie ok 111 drzew – w różnych lokalizacjach jako rekompensata za drzewa usunięte – klony, lipy buki, dęby, jesiony, brzozy.