Zielony wieżowiec projektu JEMS Architekci osiągnął 140 metrów

Generation Park Y, zlokalizowany przy rondzie Daszyńskiego, osiągnął docelową wysokość 140 metrów. Antysmogowy beton, ściana w lobby pokryta roślinnością, zielony taras na 35. piętrze czy ule na dachu - to tylko niektóre z rozwiązań zastosowanych w inwestycji zaprojektowanej przez JEMS Architekci. Biurowiec będzie również ubiegał się o wymagający certyfikat przyznawany powierzchniom biurowym - WELL Core&Shell.

Generation Park to realizowany przez Skanska kompleks trzech budynków, powstający przy Rondzie Daszyńskiego – okolicy, która w szybkim tempie staje się nowym centrum biznesowym Warszawy. Swoimi symbolami – X,Y,Z – nawiązują one do następujących po sobie generacji. Ostatni z nich, czyli Y, jest zarazem najwyższy w całym kompleksie. Wieża ma 37 kondygnacji naziemnych i 4 podziemne, w których znajdą się parkingi z 325 miejscami postojowymi, każde wyposażone w gniazdka do ładowania aut elektrycznych oraz 187 miejsc na rowery.

Biurowiec projektu JEMS Architekci osiągnął właśnie swoją docelową wysokość 140 metrów, co oznacza, że prace konstrukcyjne na wieży zakończyły się. Oddanie do użytku gotowego już na przyjęcie najemców budynku oraz przestrzeni funkcjonalnej, całkowicie zmieniającej kwartał ulic przy inwestycji, zaplanowano na pierwszy kwartał 2021 roku.

Zielony wieżowiec

Generation Park Y projektowany był z dużym naciskiem na zrównoważone rozwiązania. Starannie zagospodarowana zielona przestrzeń między budynkami oraz zadrzewiony plac przed kompleksem stworzą przyjazny klimat w centrum miasta. W ramach inwestycji zostanie również zastosowany tzw. „zielony beton” oczyszczający powietrze ze smogu i spalin samochodowych.

– Istotnym wyróżnikiem budynku będzie z pewnością zdobiąca lobby żywa, zielona ściana o powierzchni 330 mkw., która zwróci uwagę wszystkich wchodzących do środka. Dzięki przeszklonej elewacji, ścianę będzie można podziwiać również z zewnątrz. Na 35. piętrze, czyli na wysokości 127 metrów nad poziomem ulicy, znajdzie się zielony taras z widokiem na centrum Warszawy, który będzie doskonałym miejscem do organizacji spotkań, wydarzeń firmowych i aktywności ruchowych, takich jak joga czy fitness. Na dachu umieszczone zostaną ule dające schronienie miejskim pszczołom – mówi Rafał Stoparczyk, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska. – Wraz z ukończeniem inwestycji oddamy do użytku również nową przestrzeń pomiędzy biurowcami Generation Park, w której będzie można usiąść i popracować lub odpocząć, wypić kawę i coś zjeść – dodaje Rafał Stoparczyk.

Generation Park Y powstaje zgodnie z wytycznymi najbardziej wymagających certyfikatów środowiskowych. Po ukończeniu prac, budynek będzie ubiegał się o certyfikaty LEED na poziomie Platinum, Obiekt bez Barier, a także WELL Core&Shell, który weryfikuje ponad 100 cech budynku w odniesieniu do jego wpływu na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi.