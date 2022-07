Zmiana pokoleniowa to wyzwanie dla miast

Lublin, czyli Europejska Stolica Młodzieży 2023 doszusowała do grona miast regionalnych, w których inwestują największe firmy z rynku nieruchomości. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, przekonywał, że w miastach musi dokonać się zmiana pokoleniowa, a odpowiednio prowadzona polityka inwestycyjna przyciąga do miasta nowych mieszkańców i inwestorów.

Lublin zmaga się ze spadkiem liczby ludności.

Miasto stara się nie tylko przyciągnąć do siebie nowych mieszkańców, także zatrzymać absolwentów.

Tworzy ekosystemy biznesowe, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi.

Ogólnopolscy deweloperzy mieszkaniowi z rezerwą podchodzą jeszcze do Lublina.

W przyszłym roku jako Europejska Stolica Młodzieży 2023 będziemy reprezentowali miasta, które angażują się w zmianę pokoleniową, ale taką przemyślaną, z zaangażowaniem młodych ludzi we wszystkie procesy związane z tworzeniem miasta. To jest wyzwanie, które przed miastami stoi – zmiana pokoleniowa się dokonuje i musi się dokonać – deklarował Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Obecnie mamy nową strategię – Lublin 2030 i bardzo cenimy współpracę z partnerami, którzy chcą wziąć wspólnie z nami odpowiedzialność za miasto. Uważam, że powinni być to zwłaszcza ludzie młodzi, bo w gruncie rzeczy to dla nich przygotowywane są te zmiany – dodał prezydent.

Demografia jest jednak nieubłagana i stolica Lubelszczyzny, jak wiele innych ośrodków w Polsce, zmaga się ze spadkiem liczby ludności – rokrocznie ubywa ok. 1,5 – 2 tys. mieszkańców. Lublin stara się nie tylko przyciągnąć do siebie nowych mieszkańców, także zatrzymać absolwentów. - Mamy ponad 60 tys. studentów z Polski i ponad 7,4 tys. zza granicy. Obecnie 3/4 absolwentów lubelskich szkół średnich wybiera lokalne uczelnie, a około połowa studentów naszych uczelni zostaje w mieście – to nasz spory sukces. Oznacza to, że jest dla nich praca i że postrzegają Lublin jako miasto, które dostarcza im tego, czego potrzebują do życia – podkreślił Krzysztof Żuk.

Naprzeciw oczekiwaniom

Lublin tworzy ekosystemy biznesowe, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. W mieście rozwijają się sektory IT, nowoczesnych usług dla biznesu, medyczny, biotechnologiczny, ale też przemysł maszynowy czy przetwórstwo spożywcze. Każdy inwestor jest obsługiwany indywidualnie, a cała biurokracja związana z procesem inwestycyjnym jest prowadzona tak, by inwestorów maksymalnie odciążyć. – Dysponujemy terenami uzbrojonymi i nieuzbrojonymi w strefie ekonomicznej i poza strefą. Jednym z dominujących segmentów są magazyny i logistyka. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu gruntów i sprawnemu procesowi administracyjnemu najemcy mogą się wprowadzić do takich obiektów w ciągu 9-10 miesięcy – mówił Krzysztof Żuk. – W naszym mieście inwestują m.in. takie firmy jak: Panattoni, Goodman, MLP czy 7R. Ta ostatnie przygotowuje na 30 ha wielki kompleks magazynowy. Jako miasto pomagaliśmy w nabywaniu gruntów, uzbrajaniu terenu i budowie dróg. Pomagamy inwestorom, ponieważ uważamy, że nie powinni mieć oni innych ryzyk niż te, które są związane z rynkiem. Ryzyka wpisane w miasto, jak np. administracja budowlana, plany miejscowe czy przyłącza zdejmujemy z ich barków.– zapewnił prezydent Lublina.

Z kolei ogólnopolscy deweloperzy mieszkaniowi z rezerwą podchodzą jeszcze do tego miasta. – W efekcie rozwinęły się lokalne firmy deweloperskie, z którymi stale współpracowaliśmy nad kierunkami rozwoju miasta w tym zakresie i konsultowaliśmy zmiany planów miejscowych – skwitował prezydent i dodał, że priorytetowymi obszarami rozwoju Lublina są dzielnice: Czechów, Czuby, a także Felin.

Rewizje budżetowe

Lublin ma w budżecie na ten rok około 250 mln zł na inwestycje, a dzięki funduszom unijnym zaangażowanie inwestycyjne miasta wynosi ponad pół miliarda złotych. Nie oznacza to jednak, że zmiany w prawie dotyczącym finansowania samorządów nie odbiły się negatywnie na kasie miasta leżącego nad Bystrzycą. – Rezygnujemy z inwestycji, które są ważne, ale nie aż tak bardzo priorytetowe. Za ponad 80 mln zł mieliśmy stawiać budynek dla urzędu miasta, ale odłożyliśmy to w czasie. Odkładamy też te inwestycje drogowe, które nie mają źródeł finansowania w funduszach unijnych albo rządowych. Priorytetowy wymiar mają natomiast np. inwestycje w domknięcie układu komunikacyjnego, czyli transport zeroemisyjny, budowa węzłów, przebudowa skrzyżowań, budowa infrastruktury przystankowej czy obiektów park & ride. Łącznie to wydatek ponad 1 mld zł i będzie finansowany długiem – zadeklarował Krzysztof Żuk.

Wojenne wyzwania i szanse

Ze względu na lokalizację, wydarzenia związane z wojną w Ukrainie wpłynęły mocno na Lublin. Przez miasto przejechało ok. 1,3 mln uchodźców, a ok. 80 tys. z nich przebywa w mieście nadal. – Już wcześniej mieszkało tu sporo osób z Ukrainy. Doskonale się one zintegrowały z lokalna społecznością. Wyzwaniem pozostają natomiast kwestie bytowe, jak choćby znalezienie przez nich pracy. Trzeba pamiętać, że uchodźcy to głównie matki z dziećmi i osoby starsze.– zauważa prezydent Lublina, który jest miastem partnerskim z ukraińskim Charkowem. Dzięki m.in. wieloletniej współpracy obu miast, w Lublinie studiuje obecnie ok. 4 tys. osób z Ukrainy.

Wywiad z prezydentem Lublina zamknął pierwszą serię spotkań z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta" zorganizowanego przez Urban Land Institute (ULI)Poland.