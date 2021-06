Zmiany na linii z Torunia do Chełmży. Podróżni zyskają odnowione perony

Nowe wiaty i ławki, jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie, tablice z oznakowaniem i pochylnie ułatwiające dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się - to niektóre ze zmian, jakie PKP PLK wprowadzi w ramach odnowy linii z Torunia do Chełmży.

Rozpoczynają się prace przy odnowie linii z Torunia do Chełmży.

Lepsze warunki obsługi zyskają podróżni w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie. Powstaną m.in. nowe wiaty i ławki oraz jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., warta blisko 145 mln zł netto, jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2022 r.

Efektem prac będą wygodniejsze podróże z przebudowanych peronów w Łysomicach, Ostaszewie Toruńskim i Grzywnie. Przewidziano nowe wiaty i ławki oraz jaśniejsze, energooszczędne oświetlenie. Orientację na stacjach i przystankach ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy pociągów. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się dzięki pochylniom zyskają wygodny dostęp do pociągów. Nowa lokalizacja przystanku w Ostaszewie Toruńskim – bliżej centrum miejscowości, poprawi dostęp do kolei.

W czerwcu rozpoczną się roboty od stacji Toruń Wschodni. Wykonawca przewidział pracę wysokowydajnych maszyn. Wybrany będzie tłuczeń i zdemontowany tor. Wykonawca zgromadził już podkłady, szyny, elementy do budowy peronów oraz kruszywo.

Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów zapewni wymiana 19 km torów i montaż 11 nowych rozjazdów. Przebudowany będzie system sterowania ruchem kolejowym. Poziom bezpieczeństwa na styku dróg i torów zwiększy wymiana urządzeń oraz nawierzchni na 14 przejazdach oraz przejściach dla pieszych. Przepustowość na linii zwiększy mijanka w Łysomicach oraz dodatkowy tor przed stacją Toruń Wschodni, co ułatwi sprawne mijanie się pociągów.

Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych pozwoleń pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h (obecnie do 90 km/h), a towarowe do 80 km/h (obecnie 40 km/h).

Zakres prac wymaga uruchomienia zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża od niedzieli, 13 czerwca. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2022 r.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” jest warty 144 779 840,21 zł netto i współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85 proc.