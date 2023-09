Zmiany na osiedlu Paderewskiego w Katowicach. Powstały nowe drogi rowerowe, parkingi i chodniki

Rozwiązania dla pieszych, rowerzystów i samochodów objął nowy układ komunikacyjny, jaki powstał na os. Paderewskiego w Katowicach.

Na os. Paderewskiego – pomiędzy ul. Graniczną a Sikorskiego – powstał nowy układ komunikacyjny z rozwiązaniami dla pieszych, rowerzystów i samochodów. Wartość inwestycji to 8,5 mln zł.

Wcześniej przejazd ul. Pułaskiego wykonany był z betonowych płyt, a przejście dla pieszych było jedynie utwardzone. Pokonanie odcinka pomiędzy ul. Graniczną, a Szeptyckiego mocno dawało się we znaki mieszkańcom zwłaszcza po ulewnych deszczach. Dodatkowo, jest to miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów, co wiąże się ze zwiększonym ruchem pieszych i rowerzystów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jestem przekonany, że budowa nowego układu komunikacyjnego w tej części os. Paderewskiego nie tylko ułatwi poruszanie się wszystkim uczestnikom ruchu, ale też uczyni je bezpieczniejszym – dodaje prezydent.