Zmiany na stacji Grodzisk Wielkopolski. Tak wygląda nowy peron

Pasażerowie wygodnie wsiadają już do pociągów w Grodzisku Wielkopolskim z obu zmodernizowanych peronów.

REKLAMA

W Grodzisku Wielkopolskim do użytku pasażerów oddano kolejny zmodernizowany peron.

Do peronu nr 2 doszedł teraz także peron nr 1.

Na nowej platformie są m.in. wiaty i ławki oraz ekologiczne oświetlenie i tablice informacyjne.

Przebudowany peron jest w pełni dostępny dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Podróżni zyskali kolejny zmodernizowany peron w Grodzisku Wielkopolskim. Zapewniony jest dogodny dostęp do pociągów. Wyższy komfort obsługi pasażerów to efekt realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rewitalizacji linii Poznań – Wolsztyn między Drzymałowem a Wolsztynem. Zakończenie wszystkich prac za ok. 115 mln zł przy udziale środków wielkopolskiego RPO przewidywane jest w III kw. br.

Wiata na zmodernizowanym peronie w Grodzisku Wielkopolskim, fot. Radek Śledziński, mat. PKP PLK

Pasażerowie wygodnie wsiadają już do pociągów w Grodzisku Wielkopolskim z obu zmodernizowanych peronów – do przebudowanej wcześniej platformy (nr 2) doszła kolejna, przy budynku dworca (peron nr 1).

Na nowym peronie oczekiwany komfort zapewniają m.in. wiaty i ławki. Jest jasne, ekologiczne oświetlenie LED. Dla dobrej orientacji zamontowano czytelne tablice oraz gabloty z informacjami przydatnymi w podróży. Przebudowany peron jest w pełni dostępny dla osób mających trudności z poruszaniem się. Ułatwieniem dla niewidomych jest wypukła faktura i ścieżki naprowadzające, przygotowane na antypoślizgowej nawierzchni.

Wkrótce dojście na pociąg ułatwi wyremontowane przejście podziemne. Tunel zostanie otwarty w wakacje, po zakończeniu procedury odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, co jest niezależne od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nowocześniej między Wolsztynem a Poznaniem

Kolejowa trasa między Wolsztynem a Poznaniem (linia Powodowo – Luboń k. Poznania, nr 357) sukcesywnie zyskuje nowoczesne rozwiązania przy zachowaniu historycznego charakteru.

Prowadzona inwestycja uzupełnia zrealizowane już w 2014 r. prace między Drzymałowem a Grodziskiem Wielkopolskim. Pociągi jeżdżą wymienionym torem, podróżni zyskali nowy przystanek w Grąblewie i zmodernizowane perony w Rakoniewicach, Tłokach, Rostarzewie, Drzymałowie i Ruchocicach. Na linii z początku XX w. zachowano m.in. dawne semafory kształtowe. Prowadzone są rozkładowe przewozy pasażerskie z wykorzystaniem parowozów z Parowozowni Wolsztyn.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.