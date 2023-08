Zmiany na stacji Metro Świętokrzyska. Była "tuba", jest "M"

Smukłe, przeszklone, w kształcie litery M – tak wygląda nowe zadaszenie nad schodami na stację metra Świętokrzyska linii M1 w Warszawie. Po kilku miesiącach prac ponownie otwarto wejście u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.

REKLAMA

Otwarto wejście na stację metra Świętokrzyska linii M1, u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.

Stacja Metro Świętokrzyska ma nowe zadaszenie nad wejściem nr 8.

Wymianą zadaszenia zajęła się spółka CP Development – inwestor nowego biurowca na rogu ulicy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej.

Nowe zadaszenie wejścia nr 8 do metra Świętokrzyska powstało w miejsce dawnej, przeszklonej, niebieskiej tuby. Trzy takie półokrągłe zadaszenia (trzecie wejście do metra M1 jest na wysokości ulicy Zielnej) pojawiły się tutaj wraz z otwarciem w maju 2001 roku odcinka pierwszej linii metra – od stacji Centrum do stacji Ratusz (dziś Ratusz Arsenał).

Wymianą zadaszenia zajęła się spółka CP Development – inwestor nowego biurowca na rogu ulicy Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej.

Zadaszenie nawiązuje wyglądem do tych nad wejściami na stacje drugiej linii metra. Na stalową konstrukcję w kolorze jasnoszarym nałożono szklany dach układający się w kształt litery M. Tafle szkła są zadrukowane figurami geometrycznymi w kolorze żółtym. Skrajne szklane narożniki są zaokrąglone. Jednocześnie wymienione zostały elementy informacji wizualnej – nowe, duże i czytelne, nawiązują do stylistyki obowiązującej na drugiej linii metra.

Centrum Warszawy na nowo

Na przestrzeni ostatnich lat narożnik, jak i same ulice – Marszałkowska i Świętokrzyska – zmieniły się nie do poznania. Impulsem była budowa centralnego odcinka linii metra M2 – od jej zakończenia, Świętokrzyska jest ulicą z szerokimi wygodnymi chodnikami, z dużą ilością zieleni, miejskimi meblami i infrastrukturą rowerową.

Jedno z wejść na stację drugiej linii zostało wkomponowane w parter nowego budynku Sezamu w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania. Kilka lat później, pod koniec 2021 roku, na przeciwległym rogu otwarto budynek biurowy Central Point. Schody do stacji M1 i windę przy ulicy Świętokrzyskiej inwestor ulokował w parterze gmachu.