Zmiany na stacji w Ożarowie Mazowieckim. Nowe perony i przejście podziemne

Od 3 września podróżni na stacji w Ożarowie Mazowieckim mają do dyspozycji dwa nowe wyspowe perony. Dojście do pociągów zapewnia nowe przejście podziemne z windami.

Podróżni, od korekty rozkładu jazdy, korzystają już z dwóch nowych peronów na stacji, dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowe obiekty zapewniają lepszy i wygodniejszy dostęp do pociągów. Wcześniej dostęp do kolei poprawiło udostępnione przejście podziemne łączące perony z miastem. Projekt za ok. 127 mln zł jest współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim od 3 września są już dwa nowe wyspowe perony przygotowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony są wyposażone w funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne, ławki. Zbudowano nowe wiaty, które swoją formą i kształtem nawiązują do pierwotnego, zabytkowego zadaszenia stacji. Dotychczasowy peron i wiata zostały rozebrane.

Widok na perony i tory w Ożarowie Mazowieckim, fot .Martyn Jandula, mat. PKP PLK

Bezpieczne dojście do pociągów zapewnia udostępnione jeszcze w sierpniu przejście podziemne wyposażone w windy i schody. Łączy ono perony z dwiema stronami miasta. Obiekt zastąpił znajdującą się na stacji starą kładkę.

Dla sprawnych przejazdów pociągów przebudowano na stacji Ożarów Mazowiecki układ torów i rozjazdów oraz wymieniono sieć trakcyjną. Dzięki przebudowie powstały 2 tory tzw. odstawcze, co umożliwi wykorzystanie jej jako stacji końcowej dla pociągów aglomeracyjnych. Takie rozwiązanie zapewni większą przepustowość trasy. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstał nowy budynek nastawni do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

Historia ma wpływ na inwestycję w Ożarowie Mazowieckim

Podczas prowadzenia prac na stacji w Ożarowie Mazowieckim, odnaleziono 1201 sztuk amunicji artyleryjskiej, z czasów II wojny światowej. Oczyszczeniem terenu pod realizowane roboty zajęli się wyspecjalizowani saperzy cywilni oraz wojsko. Saperzy wyznaczyli tzw. strefę bezpieczeństwa, na przebudowywanych torach, co powodowało, że prowadzenie robót budowalnych na tym fragmencie terenu musiało zostać czasowo wstrzymane.

Z ustaleń historyków wynika, że odnalezione podczas prac niewybuchy pochodzą ze zbombardowanego we wrześniu 1939 r. polskiego pociągu wiozącego amunicję do obrony Warszawy. Cały teren objęty pracami został już oczyszczony i przebadany archeologicznie. Zasadniczy zakres robót zakończył się w połowie sierpnia br. Obecnie wszystkie obiekty i urządzenia są eksploatowane i poprawiają jakość ruchu kolejowego oraz komfort podróżnych.

Projekt o wartości blisko 127 mln zł netto – „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa - granica LCS Łowicz” finansowany jest w 85% ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziane jest do końca bieżącego roku.