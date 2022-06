Zmiany wokół pl. Komuny Paryskiej w Łodzi. Skwer Wiedźmina i nowa ulica

Centrum Łodzi czekają kolejne ważne inwestycje. Miasto szuka wykonawców, którzy wyremontują plac Komuny Paryskiej oraz wybudują nową drogę, łączącą go z ul. Nawrot. W związku z nadaniem części placu imienia Wiedźmina można się spodziewać elementów nawiązujących do motywów powieści.

Południowa część placu Komuny Paryskiej w Łodzi to obecnie zaniedbany teren. Po remoncie ma się to zmienić.

W związku z nadaniem części placu imienia Wiedźmina, głównego bohatera kultowej sagi autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, można się tu także spodziewać elementów nawiązujących do motywów powieści

Szukamy firm, które chcą odnowić południową część placu Komuny Paryskiej oraz wybudują nową drogę w centrum. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z naszymi planami, jeszcze w tym roku zobaczymy ekipy budowlane na tych inwestycjach - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Jak się zmieni plac Komuny Paryskiej?

Południowa część placu Komuny Paryskiej to obecnie zaniedbany teren. Po remoncie ma się to zmienić. Powstanie tu przestrzeń publiczna o parkowym charakterze, przyjazna i dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami - bez wystających krawężników, z licznymi miejscami do wypoczynku. W trzech niewielkich pawilonach mieścić się będą informacja turystyczna, punkt gastronomiczny oraz publiczna toaleta. Nowością będzie plac zabaw, ogrodzony częściowo zieloną ścianą, otoczony ławkami. Teren zostanie oświetlony, zamontowane zostanie także dodatkowe podświetlenie drzew i iluminacja pawilonów.

Nowa droga w centrum

Dzięki przebiciu w kwartale ulic Nawrot-Sienkiewicza-Tuwima-Piotrkowska powstanie nowa uliczka, która połączy plac Komuny Paryskiej z ul. Nawrot. Obok jezdni o dwóch pasach ruchu wyznaczone zostaną miejsca parkingowe dla samochodów i autokarów. Pojawi się także mała architektura (kosze na śmieci, ok. 60 stojaków rowerowych, 38 ławek), wiaty przystankowe z tablicami informacji dla pasażerów oraz słupki ogłoszeniowe.

Na nowej ulicy będzie zielono - na nowych trawnikach zasadzone zostaną drzewa, krzewy, byliny i pnącza.

Kto przebuduje plac Komuny Paryskiej?

Firmy zainteresowane wykonaniem przebicia od ul. Nawrot do placu Komuny Paryskiej mogą składać oferty do 30 czerwca 2022 r. do godz. 9, a przebudową placu Komuny Paryskiej - do 5 lipca 2022 r. do godz. 10. Po złożeniu ofert wykonawcy zostaną zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, podczas której będą licytować ostateczną wartość inwestycji. Po wyborze wykonawcy, dokumenty przetargowe zostaną sprawdzone przez Urząd Zamówień Publicznych. Jeśli nie będzie żadnych przeszkód, Zarząd Inwestycji Miejskich podpisze umowy na ich realizacje na początku IV kwartału 2022 r.