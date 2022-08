Zmodernizowany Golden Tulip Warsaw Centre otworzył podwoje. Tak wygląda w środku

18 sierpnia w Warszawie odbyło się wielkie otwarcie zmodernizowanego hotelu Golden Tulip Warsaw Centre.

Louvre Hotels Group zaprezentowała Golden Tulip Warsaw Centre w nowej odsłonie.

Hotel po modernizacji otworzył swoje podwoje oficjalnie 18 sierpnia 2022 roku.

Obiekt jest pierwszym hotelem marki w Polsce, a po modernizacji - flagowym obiektem Louvre Hotels Group w naszym kraju.

Otwarcie hotelu po remoncie przypadło na obchody 60-tych urodzin marki Golden Tulip.

Golden Tulip, flagowa marka Louvre Hotels Group, w której najwyższej klasy usługi hotelarskie łączą się z holenderską sztuką beztroski, już od sześćdziesięciu lat zaprasza do odkrywania jedynego w swoim rodzaju doświadczenia premium hospitality opartego na radości czerpanej z życia, pracy i podróżowania. W Polsce z okazji jubileuszu marka przygotowała niezwykły prezent dla gości – wielkie otwarcie (18.08.2022) zrewitalizowanego hotelu Golden Tulip Warsaw Centre.

Nad Wisłę marka Golden Tulip zawitała w 2004 roku wraz z pierwszym otwarciem hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, który po ostatniej modernizacji jest flagowym obiektem Louvre Hotels Group w Polsce.

Nowa odsłona Golden Tulip Warsaw Centre

Patio hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, fot. mat. LHG

Nowa odsłona Golden Tulip Warsaw Centre - zaprezentowana oficjalnie 18 sierpnia 2022 roku - to 143 pokoje ze strefą sypialno-wypoczynkową, w których sfery pracy i zabawy tworzą zharmonizowaną całość. To stylowe przestrzenie publiczne sprzyjające zawiązywaniu pozytywnych relacji międzyludzkich. To centrum konferencyjne, na które składa się osiem sal inspirowanych nazwami warszawskich ulic, w których każde spotkanie wyzwoli z uczestników nieprzebrane pokłady kreatywności. To strefa coworkingowa sprzyjająca burzom mózgów i twórczemu rozwiązywaniu problemów. To obszar rekreacyjny z sauną i siłownią – wizyta w nich pozytywnie nastroi do pracy, a po pracy pozwoli przygotować się na popołudnie i wieczór pełne wrażeń.

Coworking w hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, fot. mat. LHG

Tych zaś nie zabraknie w przestrzeni kulinarno-rozrywkowej The Complex, gdzie tętni życie oraz miksują się smaki, ludzie i doświadczenia. Współtworzą ją cztery koncepty kulinarne, w tym slow foodowa restauracja Tulipe oraz zlokalizowany pod przeszklonym sufitem koktajlbar Patio Mixology, gdzie na gości czekają autorskie koktajle i przekąski rodem z najróżniejszych zakątków świata, którymi można się dzielić z przyjaciółmi w samym sercu Warszawy. Golden Tulip Warsaw Centre to hotel, w którym świetna zabawa jest zawsze w programie.

Pod szyldem marki Golden Tulip w Polsce działają również liczne obiekty franczyzowe, by wymienić Golden Tulip Gdańsk Residence, Golden Tulip Kraków City Center, Golden Tulip Kraków Kazimierz, Golden Tulip Międzyzdroje Residence i Golden Tulip Warsaw Airport.

60 lat marki Golden Tulip

Historia marki Golden Tulip rozpoczęła się w 1962 roku. Pierwszy hotel pod jej szyldem wyrósł na holenderskiej ziemi, w kraju słynącym z niezliczonych odmian tulipanów i kultury, w której wszystkie sfery życia łączy beztroskie podejście wyrażone w słowie: „gezellig!”

Marka Golden Tulip w trakcie ekspansji ewoluowała wraz ze zmieniającymi się trendami w biznesie i wypoczynku, ustawicznie adaptując się do ciągłych transformacji w stylach życia swoich gości. Wspomagała swój wzrost poprzez przyjmowanie najlepszych międzynarodowych standardów i dostosowywanie się do miejscowych kultur. Inspirowane niderlandzkim światopoglądem spontaniczność i otwartość pozwoliły jej zyskać zaufanie gości, którzy oczekują czegoś więcej niż tylko komercyjnych usług hospitality.

Dziś Golden Tulip to 160 hoteli rozsianych po świecie. Łączy je wspólne dziedzictwo, przywiązanie do filozofii beztroski i utrzymywanie wspólnych standardów właściwych dla międzynarodowej marki premium. Każdy z nich ma w sobie również coś unikalnego, a to dzięki ludziom, którzy zamieniają budynek hotelowy w miejsce pełne życia.