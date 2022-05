Znamy datę otwarcia Portu Sołacz. Tak odremontowano zabytek w poznańskim parku Sołackim

6 maja w poznańskim parku Sołackim nastąpi otwarcie Portu Sołacz - nowej restauracji z letnim tarasem oraz apartamentów hotelowych powstałych w ponad 100-letnim obiekcie. Za projekt odpowiada pracownia EV Architects.

REKLAMA

Sołacki styl i charakter kurortu wypoczynkowego - tak w skrócie można opisać Port Sołacz. Grupa MTP stworzyła tu elegancką, ale przystępną restaurację i apartamenty. - Zależało nam, aby połączyć historię z nowoczesnością. "Port Sołacz" to miejsce na kawę, niezobowiązujący brunch z przyjaciółmi, spotkanie rodzinne ale i elegancki obiad w biznesowym gronie - mówi Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy MTP.

Budynek z historią

Budynek, w którym mieści się Port Sołacz, wybudowano na Wystawę Wschodnioniemiecką, która odbywała się na terenie dzisiejszych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Mieściła się w nim wówczas winiarnia, więc idealnie sprawdził się jako lokal gastronomiczny. Przeniesiono go w 1912 roku do parku Sołackiego. Przez ponad sto lat działała tu pod różnymi szyldami restauracja, ale zawsze był to jeden z bardziej znanych lokali w mieście.

Budynek miał dwie wieże, służące do wentylacji sali głównej, a wejście do restauracji zwieńczone było kolistym frontem. Restauracja miała też od frontu przeszkloną werandę, z której w upalne dni kelnerzy wyjmowali okna. Było na co patrzeć, bo nie dość, że piękny park i kojąca wzrok przyroda, to jeszcze restauracja stanowiła idealne miejsce do obserwacji życia towarzyskiego miasta, a także zmagań wioślarzy-amatorów na łódkach, których wypożyczalnia pojawiła się tu w 1913 roku.

Po wojnie park nadal był miejscem odpoczynku poznaniaków - chodzili do restauracji (która nazywała się już Wypoczynek i straciła swoje wieże), na randki, na łódki, na łyżwy, na dancingi. Atrakcją była wieża do skoków spadochronowych, wysoka na ponad 30 metrów. W 1977 roku z parku zniknęły łódki. Znacjonalizowana restauracja Wypoczynek dwa razy jeszcze zmieniała nazwę - następnie była Pod Strzechą, a po gruntownej przebudowie - Restauracją Piracką. W 1992 roku budynek został sprywatyzowany, a po przebudowie wg projektu Piotra Wędrychowicza otwarto tam hotel i restaurację Meridian. Działały one do 2015 roku.

Przywrócić dawną świetność

Po latach historia zatoczyła koło, a obiekt od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych wynajęła Grupa MTP. Budynek wymagał gruntownego remontu, który obejmował dach, elewację, teren przynależny oraz wnętrze. Bryła zachowała gabaryt z czasów przebudowy w 1992 roku, ale odzyskała charakter elewacji zbliżony do pierwotnego projektu z początku XX wieku. Za projekt adaptacji odpowiadała pracownia EV Architects Eweliny Jankowskiej z Poznania.

- Chcieliśmy przywrócić dawną świetność tego budynku i stworzyć miejsce zachęcające do miejskiego odpoczynku, ale z poszanowaniem tradycji dzielnicy i w zgodzie z jej mieszkańcami. Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji prowadziliśmy konsultacje społeczne z Radą osiedla Sołacz. Chcieliśmy, by przestrzeń wokół Portu Sołacz, była uporządkowana, zielona i odpowiadała ich potrzebom - mówi Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupy MTP.

- Inspiracją był styl sołacki. Projekt nawiązuje do pierwotnego charakteru budynku, który wraz z kolonią luksusowych willi autorstwa J. Stubbena, wpisują się po dziś dzień w naturalną dolinę Bogdanki. Zmiany zewnętrzne są zachowawcze. Jasna drewniana oranżeria ma stworzyć atmosferę przypominającą dawny klimat parkowy sprzyjający odpoczynkowi. W tym celu zaprojektowaliśmy też rozległe tarasy tonące w zieleni z widokiem na stawy Sołackie. Powiększyliśmy okna drewnianej części oranżeryjnej, które wychodzą na taras. Sięgają teraz samej podłogi i nawiązując do oryginalnego wyglądu, mają silnie podkreślone szprosy przywracające elewacji plastyczność - mówi architekt Ewelina Jankowska, z pracowni EV Architects, odpowiedzialna za cały projekt modernizacji budynku oraz wnętrz w całym obiekcie.

Wnętrza budynku będą zdobić historyczne zdjęcia dzielnicy willowej i Parku Sołackiego oraz autorskie grafiki Piotra Kuchcińskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów. Abstrakcyjne pracy przedstawiające geometryczne kształty, proste formy i kombinacje kolorystyczne, zostały zaprojektowane przez artystę na specjalne zamówienie Portu Sołacz.

We wnętrzu restauracji znajdzie się aż 155 miejsc siedzących. W sezonie letnim dodatkowo 120 osób, będzie mogło korzystać z restauracyjnego tarasu. Zewnętrzna część budynku będzie miała charakter wakacyjnego kurortu z dwoma tarasami i barem letnim.