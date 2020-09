Znamy projekt nowego dworca kolejowego we Włocławku

Nowoczesna, niebanalna bryła, komfortowe i przyjazne dla pasażerów wnętrze – to główne założenia projektu nowego dworca kolejowego we Włocławku. Wykonawca zakończył już prace projektowe, czego efektem są wizualizacje inwestycji.

Całkiem nowy, bardziej funkcjonalny obiekt zastąpi dotychczasowy budynek dworca kolejowego we Włocławku. Jego powierzchnia została zwiększona z planowanych pierwotnie 1200 mkw. o ponad 1000 mkw., co poprawi komfort korzystania z obiektu przez podróżnych oraz najemców.

– Cieszę się, że oprócz modernizacji linii kolejowych oraz unowocześniania taboru, inwestycje obejmują również dworce. Nowe oblicze zyskują nie tylko te w największych miastach, czy tam, gdzie znajdują się węzły przesiadkowe. Wkrótce taką nowoczesną wizytówkę zyska Włocławek. To ważne dla mieszkańców i regionu – mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

– Przez wiele lat dworce kolejowe były uważane za bramy miast. Chcemy przywrócić należną im rolę w krajobrazie polskich miejscowości. Dlatego budujemy bezpieczną, komfortową i punktualną kolej, której integralną częścią jest Program Inwestycji Dworcowych. Jestem przekonany, że nowy dworzec kolejowy we Włocławku spełni oczekiwania mieszkańców miasta i regionu – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dworzec kolejowy we Włocławku to inwestycja, która nie tylko wpłynie na atrakcyjność Włocławka, ale przede wszystkim zapewni możliwość wygodnego, zgodnego z najnowszymi standardami podróżowania. Będzie miała znaczenie zarówno gospodarcze, jak i społeczne dla naszego regionu. Mieszkańcy od wielu lat oczekiwali na gruntowną przebudowę obiektu, dlatego cieszę się, że mogą zobaczyć postęp prac nad tym projektem. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – twierdzi Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Cieszę się, że przestrzeń budynku dworca we Włocławku będzie bardziej funkcjonalna i przystosowana do rzeczywistych potrzeb pasażerów – informuje Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. – Dokładamy wszelkich starań, aby inwestycje realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 spełniały współczesne standardy obsługi wszystkich grup podróżnych – dodaje.

Na terenie dworca znajdą się przestronna poczekalnia dla pasażerów, kasy biletowe – przewoźników kolejowych i autobusowych, a na piętrze biura Wydziału Komunikacji UM Włocławek. Dzięki rozwiązaniom architektonicznym i zastosowaniu innych udogodnień dworzec będzie w pełni przystosowany do obsługi osób o ograniczonej mobilności, w tym pasażerów z niepełnosprawnościami, podróżnych z dziećmi, osób starszych czy podróżujących z dużymi bagażami.

W projekcie uwzględniono będący już w realizacji przed budynkiem dworca multimodalny węzeł przesiadkowy, który budowany jest przez Miasto Włocławek. Obie inwestycje będą stanowiły spójną całości i będą funkcjonalnie powiązane ze sobą.

Budynek nowego dworca kolejowego we Włocławku będzie wykończony wysokiej klasy materiałami, takimi jak granit, beton, szkło czy panele aluminiowe. Elewacje budynku będą wykończone w części blachą miedzianą oksydowaną – materiału słynącego z długiej trwałości oraz wysokich walorów estetycznych. Warto podkreślić, że tylko kilka budynków w Polsce posiada tak niebanalną elewację.

Wykonawca dokumentacji projektowej, firma TPF Sp. z o.o., złożył wniosek o pozwolenie na budowę. PKP S.A. planuje ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych pod koniec października br. Budowa nowego dworca we Włocławku jest projektem realizowanym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych PKP oraz z budżetu państwa. Jej koszt to ok. 35 mln zł brutto. Planowany termin udostępnienia nowego dworca podróżnym to koniec 2022 roku.