Znamy wyniki konkursu na dostępny plac zabaw. Projekt powstanie w Katowicach

Poznaliśmy laureatów konkursu PFR Nieruchomości S.A. i Fundacji Integracja. Wyspa skarbów, wyspa tajemnic, polana dzikich zwierząt, suchy las - to tylko niektóre z „wysp” składających się na archipelag dostępnego placu zabaw zaproponowany przez Milenę Trzcińską, Łukasza Stępnika oraz Łukasza Kowalskiego.

Zespół złożony z architektonicznego tandemu Mileny Trzcińskiej i Łukasza Stępnika oraz Łukasza Kowalskiego architekta krajobrazu zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Inte – GRA”. Projekt został doceniony przede wszystkim za różnorodność pobudzającą wyobraźnię, wykorzystanie naturalnych surowców i dostępność dla osób w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności fizycznej i emocjonalnej.

- Wyszliśmy z założenia, że plac zabaw dla wszystkich nie oznacza, że wszyscy robią to samo. Stąd pomysł na to, by nasz plac zabaw był archipelagiem, gdzie każda z wysp jest oddzielną historią, ma oddzielną narrację. Zbudowaliśmy szkielet strukturalny tego placu zabaw, który polega na tym, że przechodzimy od wyspy do wyspy. Każda opowiada inną historię i budzi inne skojarzenia, stymulując wyobraźnię dzieci udających się w wyimaginowaną ekspedycję – podkreślają architekci.