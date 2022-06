Znamy zwycięzców konkursu na projekt łazienki w ogrodach królewskich w Wilanowie

Znamy wyniki konkursu na projekt budynku z funkcją toalety publicznej w ogrodach królewskich w Wilanowie. Autorami zwycięskiej pracy są Dominik Pierzchlewicz, Kuba Zajusz i Tomasz Bachórz.

REKLAMA

13 czerwca na terenie rezydencji wilanowskiej ogłoszono zwycięzców konkursu ,,Projekt Łazienki 2022” dedykowanego studentom i architektom.

Zadaniem tegorocznej, 24. edycji konkursu organizowanego przez Geberit, było zaprojektowanie pawilonu wschodniego z funkcją toalety publicznej, zlokalizowanego w północnej części ogrodów królewskich Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, tuż obok Oranżerii.

Jury konkursu ,,Projekt Łazienki 2022”

Do rywalizacji zgłoszonych zostało 101 projektów, które oceniło jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Kuryłowicz & Associates. laureatka Honorowej Nagrody SARP 2021, laureatka Nagrody Specjalnej za całokształt działalności w obszarze architektury portalu PTPW (2018), Złotej Odznaki SARP (2017), Profesor tytularna w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.: arch. Robert Konieczny - KWK Promes; arch. Magdalena Federowicz-Boule - prezes pracowni Tremend; Paweł Jaskanis - dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Marta Gutweter – architekt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; dr hab. Barbara Kowalewska - ASP w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii; Agnieszka Kalinowska-Sołtys – APA Wojciechowski Architekci; arch. Mirosław Nizio - Nizio Design International; Marta Sękulska-Wrońska – partner w pracowni WXCA, prezes OW SARP; arch. Marcin Gierbienis – laureat konkursu Koło ,,Projekt Łazienki 2021” oraz Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Geberit.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 13 czerwca 2022 r. podczas zakończenia konkursu, które odbyło się w Oficynie Kuchennej, na terenie wilanowskiej rezydencji króla Jana III. Wydarzenie poprowadziła Katarzyna Jaroszyńska, dziennikarka TVN.

Grand Prix i nagroda specjalna za projektowanie uniwersalne

Grand Prix konkursu KOŁO „Projekt Łazienki 2022” oraz nagrodę specjalną za najlepiej zaprojektowaną toaletę publiczną zgodną z zasadami projektowania uniwersalnego otrzymał projekt „SUBTILITAS”, którego autorami są Dominik Pierzchlewicz, Kuba Zajusz i Tomasz Bachórz.

Zdaniem jury pracę wyróżnia dobre wpisanie w kontekst zabytkowego otoczenia z poszanowaniem walorów zabytkowej Oranżerii. Nowoprojektowany pawilon odsuwa się od budynku historycznego i jednocześnie stanowi element łączący wizualnie z istniejącymi szklarniami. Ściana Oranżerii włączona do foyer pawilonu może stanowić efektowne tło dla ekspozycji rzeźb. Pozytywnym elementem rozwiązania jest umieszczenie całości programu użytkowego na parterze. Blok toalet jest umieszczony czytelnie, lokalizacja toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami jest klarowna i równorzędna. Dostęp do pomieszczeń sanitarnych zapewnia pożądaną intymność. Decyzja neutralizacji energetycznej przeszklonej kubatury za pomocą przesuwanych kotar jest prosta, a jednocześnie oferuje wiele korzystnych alternatyw zarówno ze względów architektonicznych, jak i technicznych.

Jury zwróciło uwagę, że minimalistyczna architektura pawilonu wymaga opracowania rozwiązań architektonicznych, technicznych i budowlanych najwyższej jakości oraz klasy. Jury przyznało temu rozwiązaniu również nagrodę specjalną w obrębie projektowania uniwersalnego. Nagroda ta jest wyrazem uznania za łatwość dostępu do prawidłowo umieszczonej i rozwiązanej kabiny, której szczegóły aranżacji wymagają jedynie drobnych zmian.

Wyróżnienie I stopnia i nagroda specjalna za zrównoważony rozwój

Wyróżnienie I stopnia oraz nagrodę specjalną za projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju i wykorzystanie materiałów odnawialnych oraz przyjaznych dla środowiska, zastosowanie źródeł energii odnawialnej, projektowanie rozwiązań mających na celu zmianę nieekologicznych zachowań mieszkańców i turystów, powędrowały do Krzysztofa Krakówko za koncepcję ,,wKOŁO pawilonu”.

Jury doceniło zaakcentowany związek z dawnym i obecnym zapleczem ogrodniczym w historycznym parku, nie kolidującym z zasadą funkcjonalnego wyodrębnienia i zabytkową Oranżerią w świetle dnia i przy sztucznym oświetleniu. Zaprojektowane elewacje są bezpieczne dla ptaków, przesuwane panele dają możliwości w kształtowaniu wyrazu architektonicznego i regulowania termicznego. Kształtują otoczenie przez utworzenie boskietów i ich pomieszczeń ogrodowych obok pawilonu. Ekologiczne walory uzasadniają: estetyka pawilonu oraz środowiskowe nawiązania formalno-ideowe.

Wyróżnienie II stopnia

Wyróżnienie II stopnia zdobyli Adrianna Barłóg, Stanisław Borys, Witold Budzyński, Antoni Figiel, Mateusz Dziuba i Agnieszka Gajewska za projekt „Ogród Hesperyd - Projekt Pawilonu Wschodniego Oranżerii Króla Jana III w Wilanowie” – praca zwróciła uwagę jury unikalnym pomysłem aranżacji przestrzeni toalet poprzez wprowadzenie elementów zieleni.

W projekcie uwzględniono aspekt ekologiczny w postaci gromadzenia deszczówki w pomieszczeniach podpiwniczenia. Szklane elewacje w odpowiedniej proporcji korelują z przestrzenią ogrodową i przede wszystkim respektują dostojność architektoniczną budynku Oranżerii. Projekt cechuje prostota układu funkcjonalnego, co zapewnia swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Celnie użyto też szlachetnych materiałów.

Wyróżnienia III stopnia

Trzy projekty otrzymały równorzędne wyróżnienia III stopnia. Pierwszy z nich, „NOWE KOŁO STAREGO”, którego autorami są: Izabela Maciejewska-Gałaś, Izabela Osiak i Karolina Wilgucka-Burzyńska, został wyróżniony za bardzo dobrze wpisanie się w kontekst sąsiadujących z nim założeń parkowych i klasycznej zabudowy. Ażurowość konstrukcji poprzez prawie dosłowne odwzorowanie klasycystycznej elewacji oranżerii, kolumnowego portyku, łukowych nadproży okiennych, wertykalnych pilastrów i horyzontalnych gzymsów stanowi cos w rodzaju instalacji artystycznej. Konstrukcja pawilonu stanowiąca, sama w sobie, wartość architektoniczną i estetyczną, nawiązuje bezpośrednio do pawilonów ogrodowych i pergoli spotykanych w historycznych włoskich i francuskich założeniach ogrodowych.

Drugie wyróżnienie równorzędne III stopnia otrzymały: Malwina Bednarz i Ruben Mejias Garcia za projekt ,,XXI • GALERIA NATURY”. Jury doceniło pracę za wpisanie się w kontekst otoczenia, nie niszcząc substancji wizualnej parku. Wykorzystane materiały i technologie spełniają wymogi stawiane proekologicznemu podejściu do rozwiązań architektonicznych, dzięki czemu projektowany element staje się uniwersalnym. We wnętrzach pojawiają się elementy roślinne, nawiązujące do funkcji budynku Oranżerii. Jednak nie stanowią one bezpośredniego przeniesienia sposobu eksponowania rośliny w historycznych oranżeriach. Jest to nowa, współczesna interpretacja obecności rośliny we wnętrzu.

Trzecie wyróżnienie równorzędne III stopnia i nagrodę specjalną za najlepiej zaprojektowane wnętrze łazienki otrzymali: Jakub Wichtowski, Magdalena Burdajewicz, Marta Drgas, Mikołaj Gruszczyński i Jan Zieliński za koncepcję ,,Pawilon Oranżeria”. Odniesienia do architektury istniejącego budynku są zrealizowane w sposób subtelny, ale zarazem zwracający uwagę odbiorcy. Dwa monolity o formie będącej twórczą interpretacją motywu łuku – charakterystycznego elementu fasad zabytku, stanowią konstrukcję obiektu, a zarazem nadają mu tożsamość. Wokół nich zbudowana została funkcjonalność wnętrza.

Praca została dodatkowo wyróżniona za projekt wnętrz, doceniając zarówno czytelny charakter organizacji przestrzennej, jak i walor wizualny przestrzeni, ukazujący wrażliwość autorów.

Szansę na wybranie najlepszego projektu mieli także internauci – najwięcej ich głosów otrzymał projekt „KOŁO OGRODÓW”, którego autorami są Maria Hofman, Alicja Sutkowska, Mikołaj Szewko i Katarzyna Karczewska.

Partner konkursu: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Patronat honorowy: SARP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz (SAW), Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej