Znikający mural powstał na Placu Europejskim w Warszawie

Tematyka muralu na Placu Europejskim nawiązuje do aktualnie ważnego aspektu – pokoju na świecie. Projekt został zrealizowany z inicjatywy Immofinanz– właściciela wieży myhive Warsaw Spire oraz CA Immo – właściciela dwóch niższych budynków kompleksu Warsaw Spire.

Znikający Mural powstał na całym obszarze największej fontanny na Placu Europejskim i pojawia się w momencie zetknięcia dzieła z wodą, czyli włączenia fontanny lub opadów deszczu.

Za realizację pomysłu odpowiedzialni są artyści zrzeszeni w fundacji sztuki Galeria Przechodnia.

Elementami kluczowymi muralu są: (i) Syrena i Tryton – ułożeni w formie symbolu yin i yang, oznaczającego idealną równowagę, połączenie dualizmu rzeczywistości, porządek oraz harmonię rządzące całym wszechświatem, (ii) Gołąbek Picasso – namalowany na warszawskiej Woli podczas jego wizyty w Polsce, (iii) Tekst piosenki lidera zespołu Pogodno „Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem” – nawiązujący do tematu muralu, (iiii) słowa „Uzdrówmy świat i sprawmy, aby był lepszy” – to tekst w pięciu językach (polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i ukraińskim) znajdujący się na obrysie muralu.

Do malowania liter w muralu zostali zaproszeni ludzie ze świata sztuki, estrady, kultury, sportu, zaprzyjaźnieni z Galerią Przechodnią – tym samym mają oni realny wkład w jego finalne powstanie.

- Okazuje się, że pokój na świecie nie jest czymś stałym - ta teza stała się myślą przewodnią do powstania naszego Znikającego Muralu. Do tej pory takie dzieła powstawały m.in. w Connecticut czy Seulu - tu, dzięki zastosowaniu specjalnych nano farb, pojawiały się w porze monsunowej i miały za cel poprawić nastrój mieszkańców. Nie słyszeliśmy, aby tego typu projekty były realizowane w innych miejscach – co czyni nasz pomysł jeszcze bardziej wyjątkowym - powiedział Przemysław Wardęga, Senior PR & Marketing Manager Poland, IMMOFINANZ.

- Znikający Mural to kolejny już przykład doskonałej współpracy świata sztuki i biznesu w kompleksie Warsaw Spire. Ta wyjątkowa inicjatywa świetnie wpisuje się w artystyczną tożsamość Placu Europejskiego. Sztuka przecież towarzyszy architekturze i urbanistyce miejskiej od zawsze. Jestem przekonana, że Znikający Mural ze względu zarówno na swoją wartość artystyczną, jak i niezwykle istotne przesłanie, stanie się kultowym punktem na mapie Warszawy. Cieszymy się, że jako CA Immo możemy wspierać tak ważne i innowacyjne działania - powiedziała Agata Wołos, Senior Asset Manager, CA Immo.

Znikający Mural na Placu Europejskim, fot. mat. prasowe

- Uzdrówmy świat i sprawmy, aby był lepszy – tekst-przesłanie okalające nasz mural ma na celu pokazać, że bronią artystów jest sztuka. W obecnej sytuacji na świecie jest to jeden ze sposobów zaprotestowania przeciwko złu. Uważamy, że zamiast walczyć i niszczyć, lepiej jest tworzyć i malować. Jesteśmy zaszczyceni, że jako grupa artystów zrzeszonych w Galerii Przechodniej jesteśmy odpowiedzialni za tak wyjątkowy i niespotykany projekt - powiedział Tomasz Podsiadło, prezes Fundacji Galeria Przechodnia.

Znikający Mural na Placu Europejskim, fot. mat. prasowe

„Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem” – również idealnie wpisuje się w tematykę muralu. Słowa te to cytat jednej z piosenek niedawno zmarłego wybitnego polskiego artysty, lidera zespołu Pogodno - Jacka Budynia Szymkiewicza. Poprzez mural dodatkowo zostanie upamiętniona jego twórczość”, dodał Podsiadło.