Zobacz, jak zmienia się dworzec Gdańsk Główny

Elewacja prawie 50-metrowej wieży dworca Gdańsk Główny, dzięki przeprowadzonym pracom renowacyjnym, praktycznie odzyskała już swój dawny blask. Przebudowa obiektu idzie pełną parą, gdyż na placu budowy pracuje dziennie prawie 100 budowlańców.

Wieża, choć jeszcze dziś otoczona rusztowaniami i siatką, nie jest jedynym miejscem, gdzie prowadzone są intensywne prace budowlane. Wysokie rusztowania, z których prowadzona jest renowacja, ustawiono wzdłuż elewacji zachodniej i południowej. Wewnątrz budynku wykonawca robót zakończył już prawie wszystkie prace rozbiórkowe. Szczególne wrażenie robi hala główna. W holu zdemontowano posadzkę oraz niehistoryczne witryny kas biletowych. Obecnie są w nim wykonywane fundamenty pod przyszłe schody ruchome i windę. Nad częścią pomieszczeń znajdujących się poza holem wykonano nowe żelbetowe stropy. Roboty są również prowadzone w części budynku zlokalizowanej na południe od holu głównego. Trwają tam prace polegające na wymianie oraz renowacji więźby dachowej i roboty związane z wykonaniem nowego poszycia dachowego.

Przebudowa dworca Gdańsk Główny rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Jest to największa inwestycja Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego w całej Polsce zostanie zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw prawie dwieście dworców kolejowych. Przebudowa Gdańska Głównego to jednak nie tylko najdroższa inwestycja w programie (jej koszt szacuje się na około 100 mln zł brutto), ale także jedna z bardziej wymagających, ponieważ jej celem jest modernizacja neorenesansowego budynku z przełomu XIX i XX w, wzniesionego według projektu Alexandra Rüdella i Paula Thoemera, połączona z pełnym przystosowaniem obiektu do obsługi osób o ograniczonej mobilności.

W ramach przebudowany, przy zachowaniu wskazań i w ścisłej współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków, renowacji zostaną poddane budynek główny dworca oraz jego najbliższe otoczenie wraz z częścią tunelu podziemnego. Całkowicie wymienione zostaną pokrycia na istniejących dachach. Będą na nich odtworzone geometryczne wzory z kolorowych dachówek i rzeźbiarskie detale dekarskie. Ponadto historyczny wygląd odzyska stolarka okienna. W holu dworca odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe oraz wzorowane na historycznym oświetlenie. W wystroju holu interesującymi elementami będą zrekonstruowane witraże w wielkopowierzchniowych naświetlach hali głównej oraz kartusze pomorskich miast. Nad nowo projektowanym pionem komunikacyjnym z poziomu 0 do poziomu -1, prowadzącym do węzłów sanitarnych i strefy poczekalni, wykonana zostanie przeszklona kopuła doświetlająca.

W kompleksie dworca przewidziano montaż systemu dynamicznej informacji podróżnych oraz głosowej, za pośrednictwem którego podróżni będą informowani o rozkładzie jazdy pociągów. Będzie również bezpieczniej, gdyż dworzec zyska nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemy przeciwpożarowe. Powstanie też nowa część tunelu podziemnego, która połączy budynek dworca z istniejącymi przejściami na perony oraz do przystanków tramwajowych.

Przebudowa dworca Gdańsk Główny jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.