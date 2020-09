Zobacz, jak zrewitalizowano budynek Dyrekcji. Czy stanie się znów popularnym miejscem pracy?

Po kilkunastomiesięcznym remoncie budynek Dyrekcji odzyskał blask. Wyjątkowy świadek stoczniowej historii, po raz pierwszy zachwyca swoją kompletną i odrestaurowaną formą. - Praca przy obiekcie tego typu wymagała wrażliwości, szacunku, kreatywności oraz cierpliwości - przekonuje Paulina Lehmann, architekt prowadzący z Roark Studio, pracowni odpowiedzialnej za projekt wnętrz budynku

REKLAMA

Historia tego wyjątkowego budynku pochodzącego z 1878 roku jest niezmiernie ciekawa. Niemalże przez cały okres swojego funkcjonowania, był nie tylko ważnym miejscem zarządzania stocznią ale również świadkiem najważniejszych wydarzeń społecznych i politycznych związanych ze współczesną historią Polski.

Przez ostatnie kilkanaście lat, budynek był zaniedbywany i niszczał. Sytuacja zmieniła się wraz z przejęciem terenu przez nowego inwestora, Stocznię Cesarską Development, dla której pierwszym celem w procesie rewitalizacji terenu, był kompleksowy remont Budynku Dyrekcji.

Pieczołowita rewitalizacja

- Prace obejmowały remont zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz obiektu. Jednymi z wielu wykonywanych działań było wyczyszczenie 160 tys. historycznych cegieł, wymiana lub odrestaurowanie 330 okien, czy ponowne zamontowanie zegara. Warty podkreślenia jest fakt, że większość firm, które były zaangażowane w prace przy budynku, to firmy z Pomorza - mówi Przemysław Kobza, partner w firmie TPS Reapolis, która pełni rolę koordynatora prac konstrukcyjnych projektu. Napawa nas dumą, że w Polsce mamy doskonale wyspecjalizowane firmy, które z pieczołowitością potrafią rewitalizować budynki. Tym bardziej, że w przypadku Dyrekcji, mieliśmy do czynienia z tak ważnym historycznie obiektem – dodaje Przemysław Kobza. 16 miesięcy intensywnych prac remontowych sprawiły, że rewitalizacja Dyrekcji zakończyła się sukcesem, a budynek ponownie może pełnić swoją pierwotną funkcję biurową, stając się tym samym jednym z pierwszych całkowicie zrewitalizowanych budynków na terenach postoczniowych w Gdańsku.

Przyszłe popularne miejsce pracy?

Po gruntownych pracach remontowych, Budynek Dyrekcji znów ma szansę stać się popularnym miejscem pracy. Oficjalne otwarcie budynku miało miejsce 2 września i towarzyszyła mu uroczystość, w której udział wzięli Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Igor Strzok. Za oprawę otwarcia odpowiedzialna była Akademia Artystyczna z Gdańska, która na ten dzień przygotowała spektakl łączący odziedziczonego ducha tego miejsca z nadzieją niosącą nowe historie. Pokaz łączył budzącą się do życia wspólnotę z siłą i mocą ducha solidarności, miłości, pokoju i wolności. Wśród symboli w czasie pokazu pojawił się znak Victorii oraz motyw złota jako symbolu odnowy tego miejsca w godności i chwale.

Kulminacyjnym akcentem wieczoru było symboliczne przecięcie wstęgi przez właścicieli Stoczni Cesarskiej: Rikkerta Leemana z Alides oraz Nicolasa Baerelle z Revive, Gerarda Schuurmana, Dyrektora Stoczni Cesarskiej Development oraz Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Igora Strzoka. Tym symbolicznym akcentem rozpoczął się nowy rozdział bogatej historii budynku.