Żoliborski plac zabaw przeszedł metamorfozę. Motywem przewodnim: literatura

Modernizacja placu zabaw w warszawskim parku im. Żeromskiego na Żoliborzu dobiegła końca. Dzieci mogą skorzystać teraz z większej liczby urządzeń do zabawy. W ramach inwestycji Zarząd Zieleni posadził również nową zieleń. Projekt stworzyła firma Porost, a za realizację inwestycji odpowiedzialna była firma Kępka Architektura Krajobrazu.

Od najbliższego weekendu mieszkańcy będą mogli skorzystać z popularnego placu zabaw na warszawskim Żoliborzu w nowej odsłonie. Część dotychczasowych urządzeń do zabawy została poddana renowacji, przybyło też nowych urządzeń, wykonanych głównie z drewna – to m.in. urządzenia dla maluchów do zabawy z piaskiem oraz zestawy sprawnościowe, równoważnie dla starszych dzieci. Pojawiła się nowa strefa wypoczynkowa z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowej pergoli oraz teren do swobodnych zabaw na trawie.

Motywem przewodnim placu zabaw jest literatura. Dlatego na zmodernizowanym terenie pojawiły się tematyczne rzeźby w postaci kredek, a także edukacyjne panele. Można również wymienić książki, korzystając z biblioteczki plenerowej. Na tablicach do zabawy umieszczone zostały cytaty zaczerpnięte z literatury dziecięcej.

Zabawa dla dzieci w każdym wieku

Plac zabaw został podzielony na strefy dla dzieci starszych i młodszych, między którymi można swobodnie spacerować po drewnianym podeście. Na najmłodszych czeka wiele zabawek – zestawy wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami, huśtawki, bujaki, ścianka wspinaczkowa w formie tunelu czy wóz strażacki. Dzieci mogą również bawić się w nowej piaskownicy z zestawem do zabaw, który w upalne dni będzie osłonięty żaglem zacieniającym. Starsi wielbiciele wspinaczek mogą skorzystać z piramidy linowej ze zjeżdżalnią. Użytkownicy placu zabaw odpoczną na hamaku, a na rowerzystów w północnej i centralnej części terenu czekają stojaki rowerowe.

Właśnie otwarto plac zabaw im. Żeromskiego na warszawskim Żoliborzu po modernizacji, fot. ZZ w Warszawie

Zabawa wśród zieleni

Teren placu zabaw urozmaicono nasadzeniami krzewów, bylin oraz drzew. Pojawiły się m.in. porzeczka, dereń biały, kalina, kosodrzewina, hortensja krzewiasta czy tawuła japońska. Będzie można podziwiać też kwitnące rabaty bylinowe z krwawnikiem,jeżówką, kocimiętką, trawami oraz pnącza przy pergoli.