Zoo w Chorzowie rozświetliły świąteczne iluminacje. Tak się prezentuje!

Na łącznie trzy miesiące, Christmas Garden Chorzów rozświetli alejki chorzowskiego zoo zamieszkiwane przez egzotyczne zwierzęta.

17 listopada o godz. 17.00 Śląski Ogród Zoologiczny rozbłysnął tysiącem różnorodnych świateł Christmas Garden Chorzów.

Na odwiedzających czeka ponad 20 wyjątkowych instalacji na 2-kilometrowej ścieżce pełnej wizualnych atrakcji.

Wystawa będzie czynna od 17. listopada 2022 do 15 stycznia 2023 r. w godzinach 17:00 - 22:00 (poza 21/22 listopada, 28/29 listopada, 24 i 31 grudnia 2022 r.)

Ogród świateł Christmas Garden Chorzów to ponad 20 wyjątkowych instalacji,

2-kilometrowa ścieżka pełna wizualnych atrakcji, starannie zaprojektowanych sekwencji świetlnych okraszonych klimatyczną, świąteczną muzyką.

Christmas Garden Chorzów w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, fot Grzegorz Słowiński

Świąteczne atmosfera z troską o dobrostan zwierząt

„Bajkowa Woda”, „Tunel RGB”, „Magiczna fontanna”, „Gwiezdny deszcz”, „Drzewo życzeń” czy „Taniec wróżek” – to tylko część z atrakcji tworzących Christmas Garden Chorzów.

Na ścieżce zwiedzania na gości czeka także jarmark świąteczny i jego urozmaicona oferta gastronomiczna. W świątecznie udekorowanych domkach można kupić grzane wino, gorącą czekoladę, a także ciepłe słone lub słodkie dania.

Co istotne, przy tworzeniu ścieżki pod uwagę wzięto także dobrobyt samych mieszkańców Zoo, o czym Śląskie Zoo zapewniło redakcję Property Design:

– Jako ogród zoologiczny zapewniamy, że Christmas Garden i związana z nim obecność instalacji świetlnych na terenie ogrodu nie wpływa negatywnie na zwierzęta mieszkające w zoo – poinformowała nas rzecznik Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Daria Kroczek. – Trasa zwiedzania została zaprojektowana tak, by prowadziła przede wszystkim przez miejsca oddalone od wybiegów i budynków hodowlanych. Wieczorami zwierzęta przebywają we wnętrzach pawilonów, których szyby ekspozycyjne są odpowiednio zabezpieczane – dzięki temu nie wpływa to na ich dobrostan i możliwość odpoczynku. Podobnie poziom głośności muzyki został tak dobrany, by nie był uciążliwy dla zwierząt – wyjaśniła.

Z Berlina do Chorzowa

Christmas Garden to europejska marka stworzona przez spółkę DEAG Entertainment z siedzibą w Berlinie. To właśnie w stolicy Niemiec miał swoją premierę w 2016 r. pierwszy świąteczny ogród świetlny. Odniósł tak duży sukces, że w ubiegłym roku, format imprezy prezentowany był w aż 18 lokalizacjach, w 4 różnych krajach Europy. Łącznie najpiękniejsze parki i ogrody w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii odwiedziło blisko 2 mln osób!

Na zdjęciu Christmas Garden Dresnen w Dreźnie, fot. Michael Clemens / mat. Christmas Garden Dresnen

W planowanie i przygotowania do uruchomienia Christmas Garden Chorzów zaangażowany był 50-osobowy zespół. Podczas 3 tygodni i 1400 godzin montażu zużyto prawie 60 km kabli do instalacji oświetleniowych, 12 km kabli do systemu dźwiękowego i zamontowano 120 głośników. 20 pracowników czuwa nad parkiem świateł każdego wieczoru.