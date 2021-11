Zrównoważona moda wchodzi do Galerii Młociny

W warszawskim centrum handlowym Galeria Młociny pojawił się nowy najemca oferujący zrównoważoną modę, włoska marka Tezenis.

Konsumenci coraz częściej poszukują ubrań tworzonych w zgodzie z koncepcją poszanowania przyrody i ludzi.

Tezenis to kolejny najemca opierający swoją strategię na odpowiedzialnych społecznie działaniach biznesowych, który dołączył do portfolio warszawskiego centrum handlowego.

Włoska marka znana jest nie tylko z zaangażowania w rozwój ekologicznych rozwiązań w oferowanych ubraniach, ale także ze zrównoważonych działań na różnych etapach ich produkcji.

Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na prośrodowiskowe działanie firm odzieżowych. „Moda odpowiedzialna” najczęściej kojarzy się z przyjaznym dla środowiska sposobem produkcji, poszanowaniem praw człowieka lub uzyskaniem przez marki specjalnych eko certyfikatów[1].

Jakość, uniwersalność i funkcjonalność

Już w 2020 r. konsumenci zaczęli zwracać uwagę, czy ich ulubieni producenci działają w sposób ekologiczny[2]. Ponad 60% kupujących wskazywało wówczas, że obecność pozyskiwanych w zrównoważony sposób materiałów w ofercie firm odzieżowych i ich zaangażowanie w działania na rzecz środowiska mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. W ostatnich miesiącach znaczenie odpowiedzialnego podejścia do mody jeszcze się nasiliło – po wprowadzaniu kolejnych obostrzeń w handlu, ponad 70% konsumentów zadeklarowało wsparcie dla marek działających w nurcie „eko”[3].

– Coraz bardziej świadomi konsumenci oczekują wsparcia w ekologicznych wyborach nie tylko ze strony swoich ulubionych marek, ale też centrów handlowych, w których dokonują zakupów. Galeria Młociny, mając na względzie nowe potrzeby swoich klientów, również zachęca „zielonymi” inicjatywami – w obiekcie działa m.in. Bazar Miejski, bazujący na idei gospodarki współdzielonej. Cieszymy się, że obok takich nietuzinkowych konceptów w naszej ofercie, podobną filozofię obierają także mainstreamowe marki – komentuje Adam Kłos, Asset Manager w EPP.

Odpowiedzialna moda trendem 2022

Ostatnie pokazy na światowych wybiegach[4] wyraźnie potwierdzają, że odpowiedzialna moda nie jest jedynie chwilowym trendem, a takie pojęcia jak „organiczna tkanina” czy „zrównoważony łańcuch dostaw” wpisały się na stałe do słownika pojęć świadomych konsumentów.

– Rośnie liczba klientów, których decyzje zakupowe są podyktowane jakością, dobrą marką lub materiałem, którzy są skłonni zapłacić więcej za ubrania wyprodukowane z poszanowaniem przyrody i ludzi[5]. Między innymi dlatego chętnie zapraszamy do współpracy najemców, którzy nie pozostają obojętni na najnowsze trendy i rozwijają linie przyjazne środowisku, wprowadzają do swoich kolekcji ekologiczne materiały, stawiają na zrównoważoną produkcję oraz angażują się w działania prospołeczne. Tezenis to najnowsza marka w portfolio Galerii Młociny, która nie tylko oferuje duży wybór bielizny w stylu eko dla wymagających konsumentów, ale też zachęca do ekologicznych działań – dodaje Michał Banasik, Senior Leasing Manager w firmie Echo Investment S.A.

