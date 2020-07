Zrównoważone budownictwo nabiera rozpędu

Rozwój budownictwa ekologicznego w Polsce nabiera rozpędu i na dystansie kilku kolejnych lat odegra bardzo znaczącą rolę, wytyczając nowe ścieżki przed deweloperami. Już teraz powstają inwestycje z panelami słonecznymi, nienagrzewającymi się białymi dachami czy stacjami ładowania "elektryków".

REKLAMA

Projekt kompleksu Essentiel, który powstanie na Białołęce w Warszawie, uwzględnia pakiet ekologicznych rozwiązań. Podstawowym elementem będą panele słoneczne na dachach - ich użycie zmniejszy koszty energii w częściach wspólnych. Z kolei jasne pokrycie dachów sprawi, że budynek nagrzeje się wolniej i nie trzeba będzie zużywać tyle energii na jego chłodzenie. Kolejne rozwiązanie to gromadzenie wody deszczowej do podlewania roślin. W projekcie zapowiedzianej inwestycji znalazły się również stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz zadaszone stojaki na rowery. Ostatnią częścią pakietu są rośliny porastające wjazdy do garaży podziemnych.

– Potrzeby i oczekiwania się zmieniają, świadomość o ekologicznych budynkach rośnie, dlatego reagujemy i proponujemy konkretne rzeczy oraz rozwiązania, które są coraz bardziej istotne dla klientów – mówi Paweł Kozakiewicz, project manager i sustainability leader Bouygues Immobilier Polska.

Pierwsze przykłady konkretnych elementów budownictwa zrównoważonego w Polsce w wykonaniu Bouygues Immobilier widoczne są w inwestycji Camelia zrealizowanej w Warszawie w 2018 roku. Jeszcze przed budową – z myślą o zachowaniu bioróżnorodności – opracowano specjalny projekt zieleni, po to aby stworzyć odpowiednie warunki do osiedlania się pożytecznych owadów i innych gatunków zwierząt. Deweloper zorganizował także cykl spotkań z architektami, wykonawcami i innymi osobami

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka jest głównym celem budownictwa ekologicznego, które jest elementem zrównoważonego rozwoju. Taki rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb współczesnych społeczeństw w taki sposób, aby nie zmniejszać tej możliwości przyszłym pokoleniom.

– Zrównoważony rozwój jest drogą do realizacji naszego celu, jakim jest tworzenie miejskich przestrzeni, w których żyje się lepiej teraz i w przyszłości – tłumaczy Paweł Kozakiewicz.

Zdaniem Bouygues Immobilier rozwój budownictwa ekologicznego w Polsce nabiera rozpędu i na dystansie kilku kolejnych lat odegra bardzo znaczącą rolę, wytyczając nowe ścieżki przed deweloperami. – Zrównoważone budownictwo polega na dostarczaniu produktu, który jednocześnie spełnia wszystkie potrzeby mieszkaniowe przy jednoczesnej małej ingerencji w obecny stan przyrody – mówi Paweł Kozakiewicz. – Jako deweloper należący do potężnej międzynarodowej grupy mamy mocną świadomość odpowiedzialności społecznej, dlatego nie wyobrażamy sobie budowania wbrew zasadom zrównoważonego rozwoju – dodaje.