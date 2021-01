Zrównoważone budownictwo to realna poprawa stanu środowiska naturalnego

Jak projektować i budować w erze zrównoważonego rozwoju? O tym będziemy dyskutować podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl), wydarzenia będącego zapowiedzią majowego 4 Design Days 2021 w Katowicach - największego w tej części Europy święta architektury, designu i nieruchomości.

Już w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days Pre-Opening Online. Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów i inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości!

Wśród poruszonych tematów nie mogło zabraknąć tematyki tak istotnej, jak relacja budynków ze środowiskiem. W sesji Architektura. Budynki z zielonym przesłaniem prelegenci dyskutować będą o tym, w jaki sposób planować ten dialog, aby obiekty były gotowe na wyzwania przyszłości i jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju.

Swoją wiedzą płynącą z doświadczeń w praktyce podzieli się m.in. Mirosław Czarnik, prezes GPP Business Park, realizującej obecnie unikatową w skali kraju inwestycję ECO City Katowice, gdzie energooszczędne biurowce połączono z terenami zielonymi o łącznej powierzchni najmu 34 400 mkw.

- W GPP Business Park mamy narzędzia i dostęp do sprawdzonych technologii, dzięki którym możemy budować nowocześnie i energooszczędnie. Już dziś eksploatujemy budynki plus energetyczne, czyli takie, które mogą funkcjonować bez energii dostarczanej z zewnątrz. Pozytywnym efektem zastosowanych rozwiązań i technologii są o połowę niższe koszty zużycia mediów oraz wyraźnie odczuwalny, wyższy komfort pracy naszych najemców – zauważa Mirosław Czarnik.

– Zrównoważone budownictwo to jednak nie tylko komfort i niższe koszty, to również obniżona o 70% emisja CO2, czyli realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Wszystkie rozwiązania, które sprawdziły się w GPP Business Park, wykorzystane zostaną w ECO City Katowice. Mało tego, ECO City Katowice zaoferuje najemcom zróżnicowane tereny zielone, które stanowić będą aż 60 % powierzchni inwestycji. Stanowiska do pracy wśród zieleni, blisko kilometrowa ścieżka spacerowa i zielony amfiteatr przełożą się na urozmaicenie miejsc do pracy na terenie kompleksu – podkreśla prelegent.

4 Design Days to największe w tej części Europy międzynarodowe wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Jednak VI edycja tego święta w tradycyjnym wydaniu, ze względu na pandemię, odbędzie się w nowym terminie – 13-16 maja 2021 r.

Tematów do dyskusji jest jednak mnóstwo, a wyzwań do pokonania dla architektów, projektantów i inwestorów jeszcze więcej. Dlatego w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days Pre-Opening Online. Szerokie dotarcie zapewnią transmisje i retransmisje debat. Wydarzeniu towarzyszyć będzie szeroka kampania promująca partnerów spotkania, realizowana w mediach Grupy PTWP: PropertyDesign.pl, Dobrzemieszkaj.pl, PropertyNews.pl oraz social mediach.

Wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniających otwarty dostęp do wydarzeń i treści, interaktywność i bezprecedensowy medialny zasięg.